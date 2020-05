Alcalde de Alto Hospicio: No vamos a seguir esperando ayuda del Gobierno; tenemos que apretarnos el cinturón

Patricio Ferreira (DC), alcalde de Alto Hospicio, aseguró en Cooperativa que no han recibido apoyo por parte del Gobierno ante los casos de Covid-19 en la comuna, que ingresará este viernes a cuarentena.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad comunal manifestó que "hasta el día de hoy todavía no recibimos ayuda del Gobierno. Hemos escuchado harto anuncio de una voladera de millones de dólares, que no se manifiestan en la práctica en el territorio".

"Con lo poco y nada que tenemos le hacemos frente al coronavirus para ayudar a nuestra gente, que es una de las comunas más vulnerables del país (...) siempre escucho buenas intenciones, pero en la práctica eso es nada", sostuvo.

"Esperamos que llegue, yo a estas alturas ya soy escéptico (...) no vamos a seguir esperando, tenemos que movernos como sea. Con menos recursos, apretaremos el cinturón", dijo.

Finalmente, Ferreira planteó que "nosotros no somos Las Condes, no somos Providencia, no estamos dentro de las comunas más ricas, la realidad es distinta, la realidad de Chile es distinta en diferentes comunas".