El alcalde de Villa Alemana, José Sabat, manifestó su preocupación luego de que la comuna apareciera entre las 30 del país con más casos activos de Covid-19, según el último Informe Epidemiológico.

La comuna se encuentra en la fase de "preparación" y la autoridad calificó como "lamentable" que el Ministerio de Salud no decrete cuarentena, sosteniendo también que quienes no se quedaron en su casa tampoco lo harán durante este fin de semana de Fiestas Patrias.

"Estar en el ranking de los 30 con mayor contagio espero que signifique que la autoridad nos mire con mayor atención; con una estrategia diferente y eficiente", expresó.

Sabat lamentó "que la gente no se haya quedado en la casa como debió hacerlo y no creo que lo hagan en estas Fiestas Patrias tampoco. No queda otra cosa más que seguir insistiendo en el autocuidado es lo principal, no relajarse, y el no relajarse es hoy la herramienta que tenemos para no tener que llegar a lamentar una muerte por Covid".

"Veo muy difícil la situación a estas alturas, y las autoridades no declaren una cuarentena para nosotros es lamentable", cerró.