Alcaldes ponen reparos por la entrega de cajas de alimentos

Durante la jornada de este domingo continuó la entrega de las canastas de alimentos en las comunas de La Pintana, Independencia y Renca, donde participaron autoridades de Gobierno como el intendente metropolitano Felipe Guevara y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

No obstante, las críticas continúan por parte de los encargados de los municipios, como la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien recalcó que el Gobierno comprometió mil cajas y llegaron solo 500.

"Realmente no sirve que no las tengamos en nuestras bodegas municipal. Hay que entregarlas porque hoy día la gente está teniendo hambre. Nosotros le estamos pidiendo al Gobierno que mejore la cantidad de las cajas de mercadería: hoy día toda la gente quiere las cajas de mercadería, no la espera para 48 días después", sostuvo.

De la misma manera, el alcalde de Renca, Claudio Castro, indicó que han planteado al Gobierno la posibilidad de transferir el monto de las cajas de mercadería en las cuentas de quienes lo necesiten.

"En Renca vamos a partir un programa piloto. Nosotros vamos a hacer aportes para familias que van a poder ir a comprar con esos recursos al almacén del barrio y eso va a permitir también activar la economía local", sostuvo.

Esta jornada se entregaron 500 y 1.000 cajas en Renca e Independencia, respectivamente, lo que continuará durante la semana en otras comunas de la capital y regiones.