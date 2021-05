Apenas 32 de los 515 ventiladores donados por la CPC están operativos

Un informe técnico reveló que sólo 32 de los 515 ventiladores mecánicos invasivos provenientes desde China y que fueron donados a mediados de 2020 por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para contribuir al combate de la epidemia del Covid-19 se encuentran operativos en la red asistencial: los 483 restantes se encuentran en las bodegas del Ministerio de Salud o bajo custodia de los recintos asistenciales.

Según un reportaje del diario La Tercera, si bien las máquinas que llegaban al país se adicionaban a la cifra de respiradores que diariamente el Gobierno informaba como disponibles, las revisiones en terreno encontraron fallas que impidieron, a la gran mayoría, ponerlos en uso u obligaron su retiro.

El informe fue requerido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales al departamento de equipamiento médico del Minsal, y las inspecciones se llevaron a cabo entre julio y noviembre por expertos del Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar y la división de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas de la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer).

Los equipos, que costaron 10.000 millones de pesos al gremio que lidera el empresario agrícola Juan Sutil fueron adquiridos previo visado y autorización del Minsal, donde -según el rotativo- se revisaban los prospectos que ponían a disposición los fabricantes.

A la fecha de emisión del reporte, en enero pasado, sólo estaban operativos 28 ventiladores de la marca Aeonmed (modelos VG60 y VG70) y cuatro de la marca Mindray (modelo V600) en seis hospitales de la ciudad de Santiago: el Metropolitano, Padre Hurtado, El Carmen, ex-Posta Central, El Pino y J.J. Aguirre.

Otro informe elaborado a fines de abril -y que consolida parte de los anteriores reparos- consignó que desde que llegaron las primeras máquinas (entre el 1 de mayo hasta el 26 de junio de 2020), 172 equipos sí fueron distribuidos y utilizados en las distintas Unidades de Paciente Crítico (UPC) del país.

Los otros 343, en tanto, nunca fueron despachados a la red asistencial, pues en las certificaciones previas al reparto se detectó -preliminarmente- "poca confiabilidad" y la recomendación que primó fue, derechamente, no utilizarlos, consignó el periódico.

VERSIÓN DEL MINSAL

Consultados por La Tercera sobre el uso que tuvieron los equipos, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales señalaron que "efectivamente se distribuyeron en la red de salud en un momento en que los establecimientos hospitalarios se encontraban con una alta demanda asistencial. Si bien estos equipos cumplían con las condiciones técnicas básicas requeridas, en la medida de las posibilidades, fueron siendo reemplazados por equipos que poseían una tecnología más avanzada (...). Un número importante de estos ventiladores continúan en operación".

Respecto al soporte técnico requerido en el país, explican que "desde un inicio se sabía que algunos de estos respiradores no tenían representantes en Chile, por lo cual no existía un servicio técnico local ni disponibilidad de insumos. Si bien en su momento se realizó una licitación pública, no se presentaron oferentes, lo que trajo como consecuencia que, frente a cualquier desperfecto, se hacía necesario el retiro de los dispositivos".

En tanto, el informe del departamento de equipamiento médico sugiere que estos respiradores sean donados a instituciones públicas que en el marco de la emergencia sanitaria hayan desarrollado prototipos de ventiladores mecánicos. O a los departamentos de electrónica o ingeniería biomédica de las universidades, con el objetivo de apoyar el mejoramiento de los laboratorios de los futuros ingenieros.

JUAN SUTIL, LÍDER DE LA CPC: "LA COMPRA LA HICIMOS CON LA DIRECCIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONSULTA DEL MINSAL"

Consultado por las deficiencias detectadas en los respiradores, Juan Sutil, presidente de la CPC, aseveró que, hasta donde saben, los equipos chinos donados sí se usaron, aunque fueron reemplazándose a medida que arribaban al país ventiladores mecánicos "de mejor calidad".

Asimismo, sostuvo que al no contar con soporte técnico en el país, varias de estas máquinas tuvieron un período de funcionalidad más acotado, dada la dificultad para contar con repuestos -por ejemplo, de mangueras- para así extender su uso.

"La compra la hicimos con la dirección, autorización y consulta del Minsal, cuyo subsecretario de Redes Asistenciales era Arturo Zúñiga. Y la persona que se entendía con Guillermo Ariztía -representante de la CPC- era el doctor Andrés Llarena, quien decía 'ok, autorizamos la compra de este equipo' o nos decían 'compren tal equipo'. Nosotros recibíamos las propuestas que nos enviaban nuestros representantes, o el embajador de Chile en China, Luis Schmidt. Todo lo que compramos era con el visto bueno de él (Llarena). Estos equipos en su mayoría se usaron y salvaron la vida de mucha gente", relató Sutil.

El ex subsecretario Zúñiga, en tanto, respondió que "a nosotros nos llegaban los manuales y veíamos si cumplían con las características de un ventilador mecánico invasivo, no invasivo o de transporte. En base a eso se les decían las condiciones que debían cumplir y se traían los respiradores, sabiendo que tenían una vida útil más corta, porque no tenían repuestos en Chile. Pero, a la par, venían en camino los otros ventiladores comprados por Salud".