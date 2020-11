Balance Covid-19: Región de Los Lagos batió récord de casos diarios

El Ministerio de Salud reportó 1.801 contagios en las últimas 24 horas, llegando a un total de 518.390 casos totales, y 46 muertes por Covid-19.

Los 46 decesos se suman a los 14.450 fallecimientos en total desde que se inició la pandemia en marzo del 2020, mientras que los casos activos llegaron a los 9.346, superando la cifra de días anteriores.

Viernes 6 de noviembre | Balance diario #COVID_19



🔸 1.801 casos nuevos

🔸 1.145 casos con síntomas

🔸 605 casos asintomáticos

🔸 51 no notificados

🔸 518.390 casos totales

🔸 9.346 activos

🔸 494.303 recuperados

🔸 46 fallecidos inscritos (14.450 en total) pic.twitter.com/yPzUyAcUuj — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 6, 2020

Respecto a la situación regional, Los Lagos batió su propio récord diario con 314 casos en un sólo día. El infectólogo de la Clínica de la Universidad de Los Andes, Javier Tinoco, explicó que no habrá una baja de contagios; "hay que aceptarlo, hay que reconocerlo así, no se va a ver resuelto el problema del Covid, o sea es difícil poder bajarlo en forma sostenida mientras no haya una vacuna y un tratamiento".

"Creo que depende fundamentalmente ahora del comportamiento de las personas", agregó.

Cuarentena: Lautaro, Valdivia y Futrono

Esta semana se dio a conocer que las comunas de Lautaro (Araucanía) y Futrono y Valdivia (Los Ríos) van a retroceder a la fase 1 de cuarentena del Plan Paso a Paso, y el alcalde de esta última Omar Sabat, apuntó que "ya se perdió completamente la trazabilidad y está afectando en estar encerrado, va a sufrir el comercio local, estaba prácticamente quebrado".

Claudio Lavado, jefe comunal de Futrono, indicó que esto es "un balde de agua fría considerando que nuestra situación si bien es compleja, pero no grave, el aumento de los casos positivos ha sido bastante complejo, pensábamos que probablemente íbamos a retroceder a fase 2, pero no teníamos en nuestros cálculos la fase 1".

Confusam amenaza con una paralización

La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) anunciaron una paralización de 48 horas para los días 12 y 13 de noviembre, esto como medida de crítica al bajo Presupuesto 2021 para el área de la salud.

AHORA🔴 @ConfusamChile anuncia #paronacional de la Atención Primaria para los días 12 y 13 de noviembre. Trabajador@s unid@s rechazando el #presupuesto2021 ofrecido x el gobierno para la Salud, y el incumplimiento de compromisos ministeriales que afectan a l@s funcionari@s. pic.twitter.com/PFfw81Sw3q — Confusam Chile (@ConfusamChile) November 6, 2020

"Lo que se estaría reajustando son 162 pesos el per cápita basal el más bajo histórico y, además, en un año de pandemia requerimos más personal y más recursos los municipios para poder cumplir. Nosotros no vamos a dejar de cumplir con todos los temas relacionados a la pandemia", dijo la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores.

En tanto, desde el Minsal aseguraron que las conversaciones siguen su curso en la previa a la posible paralización.