El ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que la falta de fallecidos en el informe de este martes por el balance del Covid-19 se debe a que el pasado sábado 11 de septiembre el Registro Civil mantuvo sus puertas cerradas.

"De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas, no se han registrado fallecidos, sin embargo, quiero resaltar que esto ocurre debido a que el Registro Civil no estuvo en funcionamiento el día 11 de septiembre, y no se pudo registrar los decesos de esa jornada", recalcó la autoridad sanitaria.

Agregando que "probablemente en los días posteriores estos fallecidos van a aparecer en la estadística diaria".

La última vez que el país igualó este registro fue el pasado 5 de enero y el 28 de diciembre, fechas posteriores a los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.

Así, sólo el 23 de marzo de 2020 se tuvo la cifra real de cero fallecidos en los balances del Ministerio de Salud.

De acuerdo al informe diario, Chile reporta hasta esta fecha un total de 37.253 decesos desde que se inició la pandemia.