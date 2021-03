Comercio nocturno pide autorizar la atención de público hasta el toque de queda

Ante la última ampliación del toque de queda, que desde el sábado pasado inicia nuevamente a las 22:00 horas, los empresarios detrás de actividades nocturnas como los espectáculos, entretenimiento y gastronomía piden al Gobierno permitir la atención de público hasta que comience la restricción horaria.

El presidente de la Asociación Nacional de Gastronomía, Entretención y Cultura (Anagec), Juan Carlos Velásquez, afirmó que "estas dos horas han impactado muy fuerte en nuestras ventas".

"Los restaurantes, que se han visto menos impactados, han tenido un impacto del 40 por ciento, y los pubs, que solamente abren de noche, han tenido un impacto de 80 por ciento, y eso repercute en la cadena de gente que trabaja con nosotros: los garzones no ganan propina, los bartenders tampoco", planteó el dueño del Club Amanda y el Club Chocolate.

Por eso, Velásquez se suma a esta solicitud, apuntando que "queremos hacer sentir al Gobierno que estamos del lado de ellos".

El saxofonista y garzón Carlos Ríos lamentó que producto de estas medidas "como músicos no podemos ejecutar ningún tipo de trabajo en este rubro, por lo cual nos concebimos netamente detenidos en nuestra función laboral, y no estamos percibiendo ningún tipo de capital".

Anteriormente, desde los gremios gastronómicos han reafirmado que en general los contagios no se producen en restaurantes -por cuanto hay protocolos establecidos-, sino que en los hogares, donde en muchas ocasiones las medidas se dejan de lado.

CNC ESPERA QUE MEDIDAS NO PASEN DE MARZO

Desde el comercio, que tal como los restaurantes debe cerrar a las 20:00 horas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, señaló en Una Nueva Mañana que este paquete de restricciones implica "un balde de agua fría más, pero callados y cooperando hasta fines de marzo, que es lo que todos esperamos que suceda".

Según el directivo, de extenderse por más tiempo "esto no tiene una explicación lógica, al menos no para nuestro sector, y ahí sí que nosotros pediríamos que se nos deje trabajar, porque necesitamos abastecer a la población, resolver los problemas de demanda de bienes y servicios de los ciudadanos, y también funcionar y evitar más desempleo y más quiebra de las pymes, y de las no tan pymes también".