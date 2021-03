Gremio gastronómico tras endurecimiento de medidas: El Estado nos debe ayudar a recuperarnos

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), Máximo Picallo, lamentó las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud, como las cuarentenas y nuevo horario de funcionamiento para restaurantes, lo que catalogó como "inesperado y un balde de agua fría".

Este jueves se dieron a conocer una serie de medidas que repercuten directamente en el gremio de la gastronomía, como es el retroceso de cerca de 40 comunas a las fase 1 y 2 del Plan "Paso a Paso", entre ellas, toda la Región Metropolitana a la etapa de Transición, además del adelanto del toque de queda a las 22:00 horas y la prohibición de funcionamiento de restaurantes hasta las 20:00 horas.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, Picallo lamentó estas medidas y acusó que "este es un toque de queda específico, en el caso de los restoranes, deja totalmente fuera la opción de poder funcionar en el horario de cena, así que el impacto es mucho peor que haber movido una hora del toque de queda".

"Esto que realmente es inesperado y un balde de agua fría", señaló y agregó que "el panorama yo diría casi peor que estar totalmente cerrado, porque al final seguimos tratando de que la máquina siga funcionando para poder cumplir con nuestras obligaciones".

Además, criticó la falta de ayudas y dijo que "en todo este periodo en que no hemos podido funcionar, hemos seguido haciéndonos cargo de todas las obligaciones que tenemos con el Estado y con los trabajadores, y el Estado es el que nos ha obligado a cerrar por un tema sanitario y creemos que nos debe ayudar a poder recuperarnos".

Picallo sostuvo que no se puede vivir de bonos, sino que tiene que haber un equilibrio entre proteger a las personas y los empleos que dan las distintas empresas: "Seguimos nosotros como sector pagando un alto costo en esta crisis que tampoco nos ayudan a mantenernos cerrados, no nos dejan trabajar, nos siguen cobrando patentes comerciales, impuestos, seguir haciéndonos cargo de nuestros trabajadores, y no recibimos ninguna ayuda", concluyó.