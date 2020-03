Comisión mixta destrabó Bono Covid-19: Se mantiene en $50 mil pero aumentan beneficiarios

La comisión mixta destrabó este jueves la tramitación del proyecto que contempla el "Bono Covid", propuesto por el Gobierno, y mantuvo el aporte en 50 mil pesos, pero amplió el universo de beneficiarios.

Tras las discrepancias entre el Senado -que había aprobado el monto- y la Cámara Baja -que rechazó dos veces ese aspecto ya que abogaba por aumentarlo a 100 mil pesos y que sea pagado tres veces-, la iniciativa, enmarcada en el plan económico del Ejecutivo ante la crisis por el coronavirus, debió ser discutida en esa instancia.

En la comisión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, propuso aumentar el número de beneficiarios del bono, lo cual logró conciliar posturas entre el oficialismo y la oposición, que se zanjó con el ingreso de una indicación y un protocolo de acuerdo.

El proyecto, que originalmente estaba dirigido a cerca de dos millones de personas que forman parte del Subsidio Familiar -y del Subsistema "Seguridades y Oportunidades"-, finalmente se extenderá a aquellos que están dentro del 60 por ciento más vulnerable de la población aunque no posean cargas familiares y que sean a la fecha beneficiarias de subsidios del Estado.

De esa forma, el número de beneficiarios se eleva a cerca de 2 millones 670 mil personas, lo que incrementa el gasto fiscal en 43 millones de dólares, dejándolo en casi 170 millones de la divisa norteamericana.

Sin embargo, aún no está claro de qué manera el Gobierno va a pagar el bono desde abril.

"Para estas personas, para estos hogares que hoy se suman no tengo una respuesta exacta que darles, debo reconocerlo, pero sí puedo decir, si apelo al grueso de las personas que van a ser beneficiadas, a la gran parte de ellas se les deposita directamente en su Cuenta RUT y espero que esto siga siendo en la gran mayoría en este nuevo universo que hoy vamos a beneficiar", manifestó el ministro Briones.

El artículo referido al bono fue aprobado en la comisión por 9 votos a favor y 1 abstención, no obstante, su despacho quedó pendiente para la mañana de este viernes debido a que los integrantes de la instancia no lograron consensuar una redacción que acompañe al protocolo de acuerdo referido a la eventual entrega de bonos futuros, dependiendo de la evolución del conflicto sanitario y económico derivado de la pandemia.

Una vez despachada desde la comisión, el proyecto será votado durante la tarde en la Sala de la Cámara Baja y luego en la del Senado.

El diputado comunista Daniel Núñez valoró el aumento del universo de personas que recibirá el bono, pese que se abstuvo de apoyarlo porque no se modificó el monto.

"No podemos refrendar que una política tan importante como es la ayuda a los sectores informales que no tienen ingresos regulares esté valorado en una cifra que, francamente, no alcanza para sobrevivir, menos aún con la situación de crisis que genera la cuarentena, el coronavirus", expresó el parlamentario.

Sobre permisos de circulación y revisión técnica

En las intensas jornadas que se viven en el Congreso, otra comisión mixta declaró admisibiles dos sobre automovilistas: uno que faculta a los concejos municipales poder prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación, y otro que extiende la fecha de renovación de las revisiones técnicas. Ambos habían sido declarados inadmisibles en el Senado, pero la instancia mixta propuso una fórmula para salvar el inconveniente constitucional.

Se acordó proponer la prórroga de la vigencia en ambos casos hasta el 30 de junio y eximir de multas asimismo a quienes tengan el permiso de circulación durante el período, sin embargo, no eximiría el cobro de intereses por la demora en el pago.

El senador socialista José Miguel Insulza explicó que cumplieron "con proponer una solución: Para cuando no se hayan pagado los permisos de circulación, que no pueda multarse a los que no lo hayan pagado hasta el 30 de junio, el mismo tiempo respecto de las revisiones técnicas".

"Por lo tanto, la Cámara como el Senado deberían aprobar lo que hizo la comisión mixta, tomar el proyecto que les toca, declararlo admisible y votarlo a favor inmediatamente", indicó.