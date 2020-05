Cómo se conmemoró este 21 de mayo en medio de la epidemia

Una conmemoración distinta del 21 de mayo -día de las Glorias Navales- se vivió este jueves, a causa de la pandemia de Covid-19, que obligó a realizar una ceremonia con pocas autoridades y sin el tradicional desfile por las calles de Valparaíso.

El Presidente Sebastián Piñera no participó tampoco de forma presencial en la ceremonia -como es tradicional-, pero desde el Palacio de La Moneda dio un discurso en el que señaló: "Todos tenemos una misión que cumplir para superar esta pandemia y recuperar nuestras vidas".

"Hoy nuevamente nuestro pueblo, nuestra patria, enfrenta grandes adversidades, desafíos y una contienda desigual, por una pandemia del coronavirus y por otra la pandemia social de la recesión. Pido la unidad y colaboración de todos los chilenos", declamó el Mandatario.

Día de reflexión y unión

Por su parte, el comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva, dio su discurso de forma online y no en el Monumento a los Héroes de Iquique, como es la costumbre. En éste afirmó que hoy es un día importante para demostrar que los chilenos "nos levantamos de las pruebas más duras y volvemos a luchar".

"Éste es un 21 de mayo distinto a los demás, es uno que no tendremos ceremonias ni desfiles masivos, no habrá discursos en los colegios, las calles no se llenaran de gente ni banderas multicolores... Este 21 de mayo será un día de reflexión, de unión entre los chilenos y de cómo ganar entre todos este combate desigual. Un día para hacer que la arenga de Arturo Prat vuelva a sonar en nuestros oídos y corazones: los chilenos no nos rendimos, nos levantamos de las pruebas más duras y volvemos a luchar", señaló Julio Leiva.

Una de las pérdidas más notorias este año fue el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas por calles de Valparaíso, que todos los años tiene una asistencia de miles de personas, pero que, por el tema sanitario, no se pudo realizar.