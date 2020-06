Desbordes: Le diría a Larroulet y a los asesores que es el momento para una buena relación con el Congreso

El timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, afirmó en El Diario de Cooperativa que "no es el momento" para que el Presidente Sebastián Piñera convocara a una comisión para determinar la admisibilidad de los proyectos de ley.

El también diputado indicó que "le diría a Cristián Larroulet (jefe de asesores de la Presidencia), a los asesores del Presidente que éste es el mejor momento para tener una buena relación con el Congreso".

El tema hizo ruido de manera transversal, llevando a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz (PPD) y Diego Paulsen (RN), a rechazar y cuestionar la propuesta del Mandatario, quien exigió respeto por la Constitución.

Desbordes sostuvo que "hace dos semanas se llegó a un acuerdo transversal para buscar las soluciones o, por lo menos, los paliativos para los dramas que están aquejando a miles de chilenos" a raíz de la crisis por el Covid-19, recordando el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y parte de la oposición.

"Estábamos con el libreto del acuerdo, del diálogo y de repente de cambian el libreto", dijo ante el anuncio de la comisión, recomendando al equipo de asesores "que considere que éste es un gran momento para hacerle buenos gestos al Congreso".

"Con todo -aseguró el presidente de RN-, no era el momento. Hay una presión muy fuerte por parte de un sector de mi coalición por este tema de las inadmisibilidades (...) poner el foco en esto no es el ideal y le pediría al jefe del comité de asesores que recuerde que estamos en un gran momento para llevarse bien con el Congreso, porque además es una exigencia que no está haciendo la ciudadanía, que está con soga al cuello y no tenemos ningún derecho a demorar la tramitación de los proyectos asociados al acuerdo".

En opinión del legislador, el Jefe de Estado "está tironeado... si estamos todo el día en un tironeo constante y creemos que todo el día hay que estarle haciendo gestos a un sector del electorado y todo va con calculadora, lo que finalmente pasa es esto, perdemos el foco de los temas importantes".

"Espero que el segundo piso (de La Moneda) haga mejor su pega", emplazó, manifestando que con el anuncio de la comisión "pateó el avispero".

"No se nos ha dicho nada" de veto al proyecto que prohíbe corte de servicios básicos

Consultado respecto a si ha sido informado de un veto del Ejecutivo al proyecto despachado desde el Congreso que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia, Desbordes admitió que "era una de las posibilidades que se planteó hace unas semanas atrás, pero no se nos ha dicho absolutamente nada de que se haya definido hacerlo".

"No sé si es el momento, no sé si vale la pena, si el proyecto de ley es prácticamente idéntico al acuerdo que había llegado el Gobierno con las empresas; algunos exigen que se haga el punto porque éste es de principios... no creo que estos sean los temas de principios que, además, sean tan gruesos e importantes como para arriesgar un acuerdo con la oposición y terminar de agriar el tema con el Congreso", expresó.