Desconfinamiento: Gobierno pide "la mayor cautela posible" en Los Ríos y Aysén

El ministro de Salud, Enrique Paris, pidió "la mayor cautela posible" en Los Ríos y Aysén con el proceso de desconfinamiento que comenzó este lunes en ambas regiones, asegurando que "si es necesario dar un paso atrás, también lo haremos".

En el balance diario de la crisis sanitaria, el secretario de Estado sostuvo que "la mejoría continúa y los casos positivos han variado en una disminución bastante importante (...) iniciamos paso a paso el desconfinamiento de dos regiones del país, sin embargo, hay que reforzar la responsabilidad, tanto individual como social, y no solamente en estas regiones, sino que a nivel nacional".

"Si queremos llegar a tener un proceso exitoso, debemos actuar con cautela y con la colaboración de la gente. En las dos regiones con desconfinamiento, Aysén y Los Ríos, llamamos a mantener la mayor cautela posible", remarcó.

El titular de Salud puso el énfasis en que se trata de "un desconfinamiento voluntario; aquel que no quiera salir, no salga; aquel que no quiera abrir su pequeño café o su restaurante, no lo abra. No es obligatoria, es voluntaria".

La autoridad sanitaria sostuvo que al tratarse de "un virus difícil, desconocido, traicionero y que evoluciona de manera impredecible" con rebrotes en otros países del mundo, Chile "no está ajeno a esa realidad, por lo que -aseveró- "si es necesario dar un paso atrás para revertir algunas medidas, también lo haremos, pero paso a paso queremos avanzar".

"Paso a paso, lentamente, levantemos Chile. Esa es nuestra meta como país", remarcó.

"Este desconfinamiento es voluntario. Quien no quiera salir o abrir su pequeño local, no lo haga. Paso a paso queremos avanzar. Paso a paso, levantemos Chile".



"Esto no es un experimento ni son conejillos de indias"

Ante las críticas de algunos alcaldes por el desconfinamiento, Paris defendió que las medidas se tomaron considerando las variables sanitarias y que "no es un experimento".

"Esto no es un experimento ni son conejillos de indias, eso no es una palabra que hemos usado y jamás usaré ese tipo de palabra para referirme a las personas", aseveró, pidiendo ver "la parte positiva".

En ambas regiones se permitirá la reapertura de cines y teatros con un máximo del 25 por ciento de su capacidad y la autorización para que restaurantes y cafés atiendan también a un máximo del 25 por ciento de su capacidad; las cirugías electivas no críticas, que estaban suspendidas desde el inicio de la pandemia; los eventos deportivos con hasta 10 personas en recintos cerrados y hasta 50 personas en espacios abiertos, todos ellos sin público; y que los mayores de 75 años pueda salir de sus casas una vez al día.

"Si el restaurante o la cafetería no quiere abrir, está bien. Ellos le responderán a sus garzones. Entonces, veamos la cosa en forma positiva (...) darle a dos regiones esta posibilidad es un renocimiento a lo que ha hecho la población en esas regiones", dijo Paris.

Eso sí, la autoridad sanitaria reconoció que cometieron "errores al no comunicarle a todos los alcaldes, al no comunicar quizás a algunos gremios y eso lo vamos a corregir en el caso que volvamos a colocar algunas regiones en desconfinamiento. Pido perdón si cometemos errores, pero la intención es positiva".