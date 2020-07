Diputados oficialistas anuncian que volverán a votar a favor del retiro de pensiones

Los diputados de Renovación Nacional Andrés Celis y Leonidas Romero, dos de los 13 votos oficialistas que tuvo, en la discusión en general, el proyecto para el retiro anticipado de los fondos de pensiones, reafirmaron que votarán a favor de la reforma pese al nuevo paquete de ayudas anunciado por el Gobierno para aliviar los apuros económicos que está sufriendo la clase media debido a la pandemia.

La principal medida propuesta es un bono de 500.000 pesos para todos aquellos trabajadores asalariados o independientes que cobraban al mes entre 500.000 y 1,5 millones de pesos y que hayan sufrido caídas de más del 30 por ciento en sus ingresos por la pandemia.

El paquete incluye además créditos estatales blandos, subsidios de arriendo y la postergación de pagos hipotecarios, unas medidas que ya fueron anunciados el pasado 5 de julio y que fueron duramente criticadas por alentar el ya de por sí alto endeudamiento de la clase media.

Con estas medidas, que deben aprobarse en el Congreso, el Gobierno espera además convencer a los diputados para rechazar la ley que permita a los ciudadanos retirar hasta el 10 por ciento de sus fondos de pensiones, un proyecto ampliamente respaldado por la sociedad, pero refutado por el Ejecutivo y los gremios económicos.

El proyecto será votado en particular mañana miércoles en la Cámara, donde la coalición oficialista no tiene mayoría, pero se necesitan tres quintas partes de los votos para que la iniciativa pase al Senado.

"Valoro el anuncio del Gobierno, pero creo en la libertad a la gente de que pueda optar entre ese 10 por ciento por una única oportunidad y que ellos vean: si aceptan el crédito o el préstamo, como quieran llamarlo, más los 500.000 pesos, o bien aquellos profesionales puedan sacar su 10 por ciento, que serán cinco o 10 millones de pesos. Ellos podrán llenar esa laguna o ese vacío en las pensiones", señaló el diputado Celis.

DIPUTADO ROMERO: ANUNCIO DEL GOBIERNO "NO ES SUFICIENTE, MANTENGO MI POSTURA"

"No es suficiente, por lo que mantengo mi votación mañana respecto al retiro del 10 por ciento (...) no es ser populista, no es que me haya ido a la izquierda o a la derecha, no, mantengo mi postura política", indicó el diputado Romero.

El legislador RN señaló que no por pertenecer a dicho partido oficialista "me voy a vendar los ojos y no ver la realidad que millones de chilenos están pasando", agregando que votará por conciencia de "los millones de chilenos que están pasando hambre".

DIPUTADA LEUQUÉN: NO PODRIA VOTAR DE UNA MANERA DISTINTA

Durante su intervención en el debate, otra diputada RN que votó a favor de la idea de legislar la reforma, Aracely Leuquén, reafirmó que mantendrá su postura en la votación en particular.

"El proyecto consagra un fondo solidario. Hoy no podría votar de una manera distinta a la semana pasada porque eso es una falta de consecuencia. Tengo una máxima lealtad con el Gobiernoy el Presidente (...) En Chile Vamos valoramos el derecho de propiedad y anuncio nuevamente mi voto a favor, porque esta pandemia ha golpeado fuertemente a nuestro país", dijo la legisladora.

En duda está la posición del también RN Miguel Mellado. "Cuando se aprobó la idea de legislar era para trabajar con las ideas matrices del proyecto. Hay un tema de redacción que hay que mejorar en el primer artículo. Si llega a convertirse en ley, va a pasar que cuando se vaya a buscar trabajo, el empleador preguntará al trabajador si se retiro o no el 10 por ciento. Si retiraste, el empleador dirá siguiente porque le saldrá más caro".

"Espero que se siga trabajando el proyecto. En RN concordamos que era la última instancia, este es el proyecto que podría ser para la clase media, hay que mejorarlo, son las 13.30 y todavía no vemos ninguna medida adicional del Gobierno", agregó durante su intervención en el Pleno, previo al anuncio presidencial.

TIMONEL RN: VOTACIÓN DE LA BANCADA "SE SABRÁ POQUITO ANTES DE LA VOTACIÓN"

El presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, señaló que continúan las conversaciones con los integrantes de la bancada que la semana pasada apoyaron el proyecto con el propósito de saber si mantendrán su postura o si tras el anuncio presidencial cambian su posición.

Esto, dijo Desbordes, se sabrá mañana "poquito antes de la votación". "Están analizando la propuesta del Ejecutivo, eso es lo que hemos estado conversando con ellos", afirmó.

"Creo que podría haber una cantidad de diputados de Chile Vamos suficientes, dentro de los que aprobaron, que no lo hagan mañana para que este proyecto no continúe", añadió el timonel RN.