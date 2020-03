El hombre más rico de China donará mascarillas y ventiladores mecánicos a Chile

Jack Ma, dueño de Alibaba, consorcio privado chino dedicado al comercio electrónico por internet, anunció la donación de mascarillas, tests y ventiladores mecánicos para los países de América Latina afectados por el Covid-19.

Ésta no es la primera vez que el hombre más millonario de China realiza una donación como ésta. Hace cinco días anunció una donación similar a Estados Unidos, Japón, Corea, Italia, Irán y España, los países más afectados por la pandemia.

A través de Twitter, Ma señaló hoy: "Un mundo, una lucha. Donaremos insumos de emergencia: dos millones de mascarillas, 400 mil kits de testeo y 104 ventiladores a 24 países de Latinoamérica, incluyendo a Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, República Dominicada y Perú".

"Cubriremos una larga distancia y nos apresuraremos ¡Somos uno!", afirmó el empresario.

