Epidemiólogo por cambios de metodología del Minsal: Es increíble el desastre comunicacional

El nuevo cambio en la metodología para contabilizar los decesos por Covid-19 comunicada esta semana por el Gobierno continúa generando críticas entre los expertos.

El pasado 1 de junio el ministro Mañalich había anunciado una ampliación en los parámetros para atribuir decesos al virus, siguiendo las recomendaciones de la OMS, con lo que se eliminaba la necesidad de ese examen PCR positivo.

No obstante, esta semana el Minsal retrocedió y volvió a cambiar la metodología, incluyendo nuevamente como requisito el PCR positivo para contar una muerte causada por el virus.

Ante esto, el epidemiólogo de la Universidad del Desarrollo Manuel Nájera consideró que existe un desastre comunicacional y que con el nuevo cambio quedará escondida la real magnitud de la pandemia.

"A mí me ha impactado. Es increíble el desastre comunicacional, la forma de decir las cosas como para que casi no se entiendan. Hoy el Minsal puede contar con la información, no solo de los PCR positivos o pendientes, sino que también de los casos probables, porque los médicos han puesto en la causa básica de muerte Covid-19", dijo.

"Lo que dice el ministro Mañalich tiene un problema porque reconoce que tiene la información, pero que no la quiere entregar. Por lo que dice antes de la capacidad de PCR, los casos en Chile, pero no por eso uno puede dejar de mirar esta otra magnitud escondida que es importante para conocer el real impacto de la epidemia en nuestro país", expresó el experto.

En la misma línea, Eduardo Undurraga, académico de la Escuela de Gobierno de la UC e investigador adjunto del Instituto Milenio, que participó en un momento en la mesa de datos, pero se bajaron por poco acceso a los mismos, también fue crítico con estas decisiones del Minsal.

"Se entiende que el objetivo es mejorar los datos que existen, y en eso siempre hay retrasos en los reportes. Yo diría que el problema mayor no es tanto por cómo se va ajustando hacia atrás, cual es el criterio, y el ministro Couve dijo que esto seguía los estándares de algunos países de la comunidad europea. Siempre uno puede encontrar un país que siga los estándares que uno quiere, pero es un poco confuso, el ministro Mañalich dijo una cosa distinta la semana pasada o quizás yo soy muy burro", expuso el experto.

La comunidad científica cree necesario tener un parámetro temporal, asumiendo que siempre se puede corregir hacia atrás, por lo que se requieren hitos semanales para tener alguna base de comparación, que den pistas de cómo va el manejo de la pandemia.