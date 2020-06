Gobierno explica criterio actualizado para contabilizar cifra de muertos

El Gobierno aclaró la nueva metología que comenzó a aplicar para corregir las cifras de fallecidos asociados a Covid-19 en el país, luego de las dudas que generó el reporte actualizado en la jornada anterior debido a diversas variaciones en los números de regiones.

El ministro Jaime Mañalich anunció ayer que con el nuevo criterio, que cruza los datos con los certificados de defunción del Registro Civil e información actualizada de los laboratorios, se agregarían 653 decesos al reporte oficial.

No obstante, al corregirse la información durante la tarde del domingo, el aumento, en números absolutos, fue de 553 (de 1.637 a 2.190), y se constataron variaciones en los números de regiones: 11 de ellas vieron disminuida la cifra de muertes totales y sólo dos, aumentada, la inmensa mayoría en la Metropolitana (611 añadidas).

Frente a este escenario, el ministro de Ciencias, Andrés Couve, en su primera participación en el balance diario de la pandemia, explicó este lunes los cambios que implicará la metodología en las cifras.

"Es una fotografía actualizada mediante un cruce de aquellos inscritos en el Registro Civil en cualquier de las causales, con la base de datos de los exámenes de PCR", comenzó.

En esa línea, "la contabilidad completa se actualizará diariamente y ese número de fallecimientos no necesariamente responde a las últimas 24 horas, sino que se va a hacer una correción de toda la serie temporal", afirmó.

En tanto, en el balance de hoy se actualizó la cantidad de muertos totales a 2.264 (74 nuevos) y no se advirtieron variaciones a la baja en regiones.

"La oportunidad de la información es clave", dice epidemiólogo

Cristián García, epidemiólogo y académico de la Universidad de Santiago, apuntó a que la información debe ser entregada oportunamente.

"Un cambio de domicilio, de dónde vivía la persona, eso puede pasar, pero no nos puede pasar es que tengamos 653 personas que no hayan sido reportadas antes. La oportunidad de la información acá es clave, no nos sirve saber en un año más, porque la evaluación de una iniciativa, como el fracaso absoluto de las cuarentenas dinámicas en Santiago, va a ser bien evaluada si contamos menos fallecidos", expuso.