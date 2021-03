Ex ministra Barría: "A estas alturas, las elecciones serían un riesgo importante"

La doctora María Soledad Barría, ex ministra de Salud (2006-2008) del primer Gobierno de Michelle Bachelet, pidió este viernes el aplazamiento de la elección del fin de semana del 10 y el 11 de abril, en las que los chilenos deben escoger cargos municipales y regionales, así como a los constituyentes encargados de redactar una nueva Carta Magna, mientras la epidemia de Covid-19 en el país se descontrola, los nuevos contagios diarios rompen récords y la red hospitalaria está al borde del colapso.

"Estamos en una situación grave, francamente peor que la del año pasado (...). Ayer, hablando con un medio tenía dudas sobre si había que ir a votar o no y pensé que había que ir; sin embargo, hoy día, con un 10 por ciento más de casos que ayer, me parece que francamente no se puede ir a votar y habrá que postergar las elecciones. A estas alturas, serían un riesgo importante", dijo la médico en entrevista telefónica con Hablando De, de Cooperativa.

"Qué daría yo por que se pudieran hacer las elecciones, que son unas elecciones que el pueblo chileno se la ha jugado por tener y se las ha ganado (...) pero hoy son 7.600 casos. Estamos en una situación muy límite, donde necesitamos cortar efectivamente las cadenas de transmisión y para eso, ya que no se han hecho las cosas que había que hacer -la comunicación de riesgo y la trazabilidad-, lo único que nos queda es disminuir la movilidad y, para ello, hay que cerrar y dar posibilidad de que la gente se quede en sus casas", señaló la especialista.

Hasta el momento el Gobierno se ha mostrado reticente a dicha posibilidad, pero el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, que tiene ascendiente sobre el Presidente Piñera, ya se manifestó públicamente a favor de una decisión pronta para postergar o modificar (a fin de acotar) los referidos comicios.

Además del riesgo de aglomeraciones y eventuales brotes, una de las preocupaciones fundamentales es el temor a una alta abstención, que luego genere cuestionamientos respecto a la legitimidad del proceso constituyente.

El informe de este viernes detalla que en las últimas 24 horas se registraron 7.626 nuevos casos de coronavirus, el récord más alto de toda la pandemia, y 63 muertos, con lo que el balance total en un año asciende a 962.321 infectados y 22.587 decesos.