Mañalich: Hay factores suficientes para tomar la decisión de postergar o modificar la elección

El ex ministro de Salud Jaime Mañalich estimó que hay "factores suficientes" para postergar o hacer cambios a las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, que se mantienen programadas para el 10 y 11 de abril a pesar del complejo momento pandémico en el país.

Solo esta semana, el actual titular del Minsal, Enrique Paris, remarcó que aquella fecha se mantendrá "a no ser que hubiese una catástrofe"; aunque no en esos términos, expertos coinciden en que es urgente decidir si los comicios se realizarán o no, pues los casos activos siguen aumentando, al tiempo que disminuye la capacidad hospitalaria.

La otrora autoridad sanitaria expuso algo similar en entrevista con El Mercurio, planteando que si bien los números en abril de 2020 eran mucho mejores que los actuales, de todas maneras "se corrió el Plebiscito", versus el escenario actual, que a su juicio, "es completamente peor".

"Cantidad de camas críticas, casos positivos, positividad del test, casos activos, tendencia, etcétera. Los factores son suficientes para tomar una decisión, en el sentido de modificarlas. Esa decisión no se puede tomar el día antes. Pensemos muy en serio, con responsabilidad social y política, si es prudente o no mantener este acto eleccionario", exhortó.

De hecho, Mañalich prevé que el esfuerzo de establecer una cuarentena total en la RM desde mañana sábado es fútil con tan poco tiempo de aquí a dos semanas más: "lo que uno vislumbra es que el escenario de ese fin de semana no va a tener nada que ver con el que se tuvo en mente cuando se decidió mantener la fecha, pero hacerla en dos días".

"Se ha dicho que el lunes se tomaría una decisión y es tarde. Estamos en una situación sanitaria donde es poco probable que el escenario cambie radicalmente, a pesar de las medidas tomadas ayer", explicó, pues para que el confinamiento anunciado "produzca una disminución sustantiva, requiere 15 días", lo que mantiene "un riesgo de que se produzca un desequilibrio en la situación sanitaria y se genere un aumento de casos los días que siguen".

POSTERGARLAS TODAS O MANTENER SOLO LA DE CONSTITUYENTES

Otra de las razones que el ex ministro destaca para establecer una nueva fecha es que "si va el 50 por ciento del padrón, como en el Plebiscito, bien, pero si va el 30 por ciento, que es posible, dadas las medidas de confinamiento y temor de las personas, la validez de los resultados, sobre todo de la Convención, puede entrar fácilmente en discusión".

Por lo mismo, urgió a que en este asunto medie "un acuerdo político transversal", en lugar de que siga solo en manos del Ejecutivo: "Esto de que sea el ministro de Salud el que tiene que hacer consultas a sus abogados para decir que él no puede hacerlo en el mérito de la alerta sanitaria, estamos perdiendo tiempo".

"Lo que corresponde es que se haga una reunión entre los distintos poderes del Estado y se tome una decisión. Puede ser postergar las elecciones o mantener una de ellas, como la de constituyentes, y dejar las otras para después", planteó, y de hecho, Mañalich optaría por que solo se realice aquella votación, opinando que "es el único camino de paz social que hemos encontrado después del estallido".

"Hacer esa elección y empezar a funcionar la Convención en el mes de mayo es una cosa políticamente sensata y sanitariamente también sensata, en el sentido de que se juntarían mucho menos personas producto de que la elección, sería mucho más breve", sostuvo.

¿CUÁNDO SE NOTARÁ EL EFECTO DE LA VACUNA?

Muchos analistas -incluso fuera del país- hacen ver que el rápido avance de la campaña de inmunización en Chile no se ha reflejado en los números del Covid-19, más disparados que nunca durante la pandemia. Al respecto, el ex titular del Minsal observó que lo positivo de la vacuna hasta ahora es que "están hospitalizando cada día menos adultos mayores, que son los que ya tienen efecto de 15 días de la segunda dosis".

"Pero como la pandemia se ha desplazado a la generación inmediatamente anterior, la de entre 50 y 55 años, y son ellos los que están aumentando la demanda por camas y recién empezando a vacunarse, no vamos a ver ningún efecto para las elecciones", reafirmó.

En ese sentido, proyecta que "dos meses después, aproximadamente, vamos a tener un efecto potente de la vacuna, de acuerdo a lo que se observa en Israel y el Reino Unido. Para junio deberíamos tener una situación de demanda de hospital mucho menos agobiante que ahora".