Eyzaguirre: "Yo fui hiperconservador con la plata, pero ahora no tenemos alternativa sino gastar"

El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) afirmó en Cooperativa que Chile debe realizar mayor gasto fiscal para enfrentar la crisis económica derivada del Covid-19, asegurando que hay espacio para ello y que se debe aumentar la ayuda financiera a las familias en cuarentena para que cumplan efectivamente el aislamiento.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el economista admitió que él fue "ministro de Hacienda durante demasiados años en este país y fui hiperconservador con la plata, pero hay que entender que esto (la pandemia) es una cosa que ocurre una vez cada 100 años, fuera de la caja".

Y recalcó: "No hay que pensar en términos habituales, entonces ahora no podemos dejar de gastar (...) no tenemos alternativa".

"¿Tenemos espacio (fiscal para ese gasto adicional)? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que lo importante es que en el futuro recojamos la cuenta y comencemos a pagarla", declaró.

El ex secretario de Estado defendió este punto argumentando que "el Fisco se puede endeudar internamente con bonos de Tesorería a UF + cero, tenemos los bonos soberanos. Entonces, desde el punto de vista de acceder a recursos ahora para la emergencia, estamos sobrados de cariño producto de una responsabilidad fiscal que tuvimos por muchos años".

"No hay que hacer falsos ahorros"

Eyzaguirre advirtió que "con esta ola de contagios ya no tenemos alternativas. Si no gastamos suficientemente para asegurarle a la gente que haga una cuarentena tranquila, la gente va a seguir saliendo a la calle, y si la gente sigue saliendo a la calle, la infección va a seguir subiendo".

"No es un tema de gastar mucho o poco -enfatizó-, es un problema de gastar oportunamente para poder hacer un confinamiento efectivo".

Esto considerando los montos que entregará el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, cuyo veto está a un paso de ser aprobado en el Congreso: 65 mil pesos por persona el primer mes, 55 mil 250 pesos el segundo mes y 45 mil 500 el tercer mes.

"No hay que hacer falsos ahorros, porque gastar de menos hoy va a signficar gastar de más mañana, porque esto se nos va a arrancar de la mano (...) Falsos ahorros, gastar poco en el corto plazo sólo es una proyección de que vamos a tener que gastar mucho en el futuro", manifestó.

Por ello, el ex ministro hizo un llamado a "atajar la pandemia ahora, ahora hay que irse en cuarentena total, ahora hay que pagarle a la gente más que las 60 lucas a aquellos que están en cuarentena para que efectivamente se puedan quedar en la casa".

"Con 60 mil pesos la gente no va a comer; los 60 mil pesos son de Arica a Magallanes, o sea, independiente de que usted esté o no en cuarentena y es perfectamente evidente que en aquellos lugares que están en cuarentena la restricción para las familias para poder buscar sus ingresos es mucho más alta porque no pueden salir. Por tanto, lo que creo que debemos hacer, para no seguir discutiendo hasta el infinito sobre las 60 lucas, es ponernos de acuerdo ahora en una ayuda especial para las familias que están en zonas de cuarentena, adicional, porque con las 60 lucas no se van a quedar en la casa", remarcó.

"Guardar cartuchos para el futuro y morirnos en el presente no sirve para nada"

Consultado sobre las declaraciones del actual titular de Hacienda, Ignacio Briones, quien dijo que "no podemos quemar todos los cartuchos ahora", aludiendo a que no se gastará más que lo que está dispuesto en el Ingreso Familiar de Emergencia, Eyzaguirre apuntó que esto "es contradictorio, como ha sido el discurso de la meseta, de la 'nueva normalidad' con ahora expandir la cuarentena".

"Hay un discurso contradictorio. El ministro de Hacienda, con razón, dice 'tengo que guardar cartuchos para el futuro', pero guardar cartuchos para el futuro y morirnos en el presente no sirve para nada. Aquí hay un error estratégico en la forma en que se conduciendo la pandemia desde el punto de vista sanitario", aseveró.

Al mismo tiempo, cuestionó la conducción sanitaria del ministro de Salud, Jaime Mañalich: "No escucha, no le entran balas, sigue diciendo que es récord mundial en todo. No sé francamente a esta altura récord mundial en qué... en contumacia quizás".