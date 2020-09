Firmante de acusación: A Mañalich le jugarán en contra los testimonios de gente que sufrió sus decisiones

La diputada Marcela Hernando, del Partido Radical, defendió la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro de Salud Jaime Mañalich -renunciado en junio- por su rol en el combate de la pandemia del Covid-19.

La parlamentaria, una de los 10 diputados que firmaron el libelo, respondió las declaraciones emitidas ayer por el otrora secretario de Estado, quien, en un Taller de Coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán, aseveró que "cualquiera es general después de la batalla, yo creo que todo lo que se hizo y decidió en conjunto con el Presidente, era de acuerdo a los mejores datos que tenía".

Durante su participación, el ex titular planteó que "teníamos que lograr que el brote de esta enfermedad no hiciera colapsar la capacidad hospitalaria" y que todas las decisiones se tomaron con los "mejores datos" disponibles.

"(A Mañalich) le jugará en contra los testimonios de mucha gente que sufrió las consecuencias de sus decisiones, en directa relación, tanto de funcionarios de la salud como familiares de personas que fallecieron", replicó Hernando en Cooperativa.

Otro de los firmantes, el diputado Ricardo Célis (PPD), señaló que la acusación "no es contra el ministro Mañalich como persona; es por su rol dirigiendo una política de Gobierno que finalmente ha sido desastrosa".

"No sé cómo el ex ministro puede pensar que los resultados son buenos, si tenemos una de las mayores mortalidades del mundo cuando se corrige por millón de habitantes", agregó el legislador.

El ingreso de esta acusación ha desordenado a la Democracia Cristiana y molestó a varios diputados falangistas, por lo que adelantaron que congelarán el anunciado libelo contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo esta semana el jefe de bancada, Daniel Verdessi, quien planteó que "no podemos estar con varios temas de ese tipo y de esa importancia a la vez".

El diputado Giorgio Jackson (RD) planteó que "esta acusación constitucional no se funda en ningún caso en la simpatía o antipatía que alguien pueda tener con el ex ministro Jaime Mañalich, sino que se funda básicamente en el ocultamiento de información deliberado para que no hubieran críticas por parte de la oposición".

"Ese ocultamiento de información fue sistemático y fue denunciado también por el Instituto Milenio y también por distintos gremios", dijo.

Por su parte, el diputado socialista Juan Luis Castro criticó el libelo, señalando que "las acusaciones son un instrumento que se usan como último recurso".

"En este caso hay un problema de oportunidad. Yo no soy defensor de Mañalich, pero creo que tampoco en la oposición podemos estar haciendo disparos al voleo y andar haciendo acusaciones que no tengan un destino claro, preciso, y argumentación, y que fraccionen y dividan a la oposición", sostuvo el médico.

Daniel Verdessi (DC) aseguró que "al margen del tema de las opiniones que él tiene, yo creo que sí hay errores estratégicos, pero que tendrán que ser analizados para ver si estos hechos constituyen el piso de una acusación en derecho, sólida".

Alcalde Delpín: "Parece que (Mañalich) confunde la realidad"

Molestia hay también entre diversos alcaldes que consideran que fueron ellos quienes forzaron muchas de las decisiones que tomó el Gobierno durante la administración del ministro Mañalich, como la suspensión de clases.

"Nosotros, la realidad, es que cuando empezamos a hablar de esto en enero, se nos acusó de exagerados, de que estábamos armando un tongo. Cuando fuimos a la atención primaria, no había interés en colaborar de esto, menos los alcaldes", aseveró el ex secretario de Estado en el taller ayer martes.

"A nivel de las alcaldías y de los directores de salud hay mucha molestia por las palabras (de Mañalich), diciendo que no estábamos dispuestos colaborar en la lucha contra la pandemia. Esa es una absoluta mentira y me preocupa, porque parece que confunde la realidad", aseguró Felipe Delpin (DC), jefe comunal de La Granja.

La Cámara de Diputadas y Diputados eligirá el próximo martes, a través de un sorteo, a los parlamentarios que integrarán la comisión que analizará la acusación.