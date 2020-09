Mañalich reaparece para defender su gestión: Cualquiera es general después de la batalla

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, reapareció este martes y defendió su trabajo ante la acusación constitucional presentada en su contra por su rol en el combate de la pandemia del Covid-19.

Durante su participación en un Taller de Coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán, Mañalich planteó que "teníamos que lograr que el brote de esta enfermedad no hiciera colapsar la capacidad hospitalaria".

"Aplanar la curva de los casos y demorarla en el tiempo y hacer crecer la capacidad de hospitalizar y tratar a los enfermos, cosa que en realidad todo el mundo reconoce que en Chile se hizo extraordinariamente bien y que no ocurrió lo que pasó en Italia, España, que hubo este dilema de la última cama", precisó.

"Eso nunca ocurrió en este país gracias al aplanamiento de la curva de contagios y a la expansión de los hospitales tanto público como privado para contener esta infección", destacó.

Al ser consultado sobre si habría hecho algo de forma diferente, el ex titular de Salud aseveró que "cualquiera es general después de la batalla, yo creo que todo lo que se hizo y decidió en conjunto con Presidente, era de acuerdo a los mejores datos que tenía".

"La única cosa que pudimos haber hecho más radical es haber cerrado absolutamente las fronteras. No llega nadie más. No llega a nadie a Chile durante el próximo mes, ni los que andan en viaje de estudios en la India, ni los chilenos que están aquí y están allá", dijo.

Mañalich también se refirió a la acusación constitucional en su contra, aseverando que "estaba seguro que se iba a presentar. Me llama la atención que hayan arriesgado hasta el último día. Les costó conseguir la décima firma. La razón no es que quisieran o no acusarme, sino que es menos atractivo acusarme a mí que acusar a otros que están en el gabinete".

Gobierno valoró palabras de Lagos

Por su parte, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, destacó las palabras del ex Presidente Ricardo Lagos, quien desestimó los argumentos de la acusación en contra del ex ministro.

"Recibimos muy bien las palabras del ex Presidente Lagos, creemos que tiene absolutamente toda la razón. En esta acusación que se presenta cuando quedaban minutos para que se venciera el plazo, que nos da cuenta de que no había ninguna razón de fondo", dijo Bellolio.

Para el ministro, "es simplemente una jugarreta política y lamentamos profundamente que hayan sectores radicales que solo estén buscando como hacerle daño al gobierno y no preocupándose por la salud de las personas".