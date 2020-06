FMI proyecta caída de 4,9% de la economía mundial en el 2020

La pandemia del coronavirus ha tenido un "impacto más negativo" de lo esperado sobre la economía mundial, y se prevé ahora una contracción del 4,9 por ciento en 2020, frente al 3 por ciento calculado en abril, según informó este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De las grandes economías, solo China se mantendrá en números positivos, con un crecimiento del 1 por ciento, pero aún así la proyección es de dos décimas menos de lo estimado en abril.

Mientras que Estados Unidos caerá un 8 por ciento este año, casi dos puntos más que el 6,1 por ciento previsto hace tres meses; en Japón la tasa ahora es del -5,8 por ciento, frente al -5,2 por ciento de abril, y en el Reino Unido del -10,2 por ciento, comparado con el -6,5 por ciento estimado tres meses atrás.

For the first time, all regions are projected to experience negative growth in 2020. There are, however, substantial differences across individual economies. Find out more about individual growth projections in the latest #WEO https://t.co/WpXSzg9YxA pic.twitter.com/C1QKE5iay2