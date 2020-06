Gobierno acusa "falta de empatía": Partes por ruidos molestos llegan a su peak durante la cuarentena

Carabineros ha cursado 3.912 partes por ruidos molestos durante la emergencia sanitaria por la pandemia en el país, mayoritariamente en la Región Metropolitana, con cifras que alcanzaron su peak en la misma semana que el Gobierno decretó cuarentena total para el Gran Santiago.

De acuerdo con La Tercera, el Departamento de Análisis Criminal de la policía uniformada dio cuenta de que la mayoría de estos casos están relacionados a música en alta volumen y festejos en residencias, durante las últimas 10 semanas, desde el 23 de marzo hasta el 31 de mayo; concentrados el 66 por ciento entre los días viernes y domingo, en tanto que los horarios donde más denuncias se registran son entre las 00:00 y las 03:59 horas.

Si bien en semanas previas, como la primera de convivencia con el coronavirus, que llegó a Chile el 3 de marzo, hubo 254 infracciones, manteniendo la tendencia de meses anteriores, con el paso del tiempo la curva subió levemente, con un pequeño retroceso entremedio, hasta alcanzar su primer peak la semana del 23 de abril -contemplada en el informe-, con 347.

El número siguió al alza hasta que la semana del 11 de mayo -la cuarentena en el Gran Santiago fue anunciada dos días después-, las sanciones por ruidos molestos llegaron a su mayor cantidad: 599. En los siete días siguientes los partes bajaron a 448, número de todas maneras más alto que el resto de las semanas anteriores, y luego la curva volvió llegó a 491.

Para Carabineros el aumento de las denuncias puede explicarse en dos situaciones: las personas que están en casa comenzaron a reportar más este tipo de conductas o, en su defecto, la gente se "relajó" y organizó reuniones sociales en sus domicilios al no poder salir.

"Ahora, hay que hacer la diferencia, esto no es lo mismo que las fiestas clandestinas, las que cuentan con otro nivel de producción. De todas maneras, es una situación lamentable, porque ante la pandemia que estamos viviendo aún hay quienes no entienden que no pueden armarse fiestas", comentó el coronel jefe del OS-9, Juan Francisco González.

A su vez, intendente Metropolitano, Felipe Guevara, sostuvo en el matutino que el alza en los partes responde a que "el establecimiento del toque de queda y la cuarentena han traído efectos adversos para la vida en comunidad y donde una vez más vemos irresponsabilidad por parte de los vecinos y falta de conciencia social, falta de empatía".

"Eso es lo que se demuestra con el alza de las sanciones por ruidos molestos. Tenemos a las personas confinadas y en ese contexto se han producido más denuncias y, por lo tanto, se han cursado más infracciones, porque los vecinos hacen ruido que traspasa su propia vivienda y en horarios inadecuados", concluyó.