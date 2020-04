Gobierno levantó cuarentena y toque de queda extendido para Rapa Nui

El Gobierno levantó la cuarentena que regía para Isla de Pascua la que estuvo acompañada de un Toque de Queda extendido que abarcaba 15 horas del día, ya que comenzaba a las 14 horas y duraba hasta las cinco de la madrugada.

Según explicó el Ministro de Salud Jaime Mañalich "se levanta desde mañana a las 22 horas la cuarentena que rige para Isla de Pascua, también el toque de queda extendido, volviendo a imperar en el territorio insular el mismo toque de queda para el resto del país, o sea de las 22 horas hasta la mañana del día siguiente".

"Hay que agregar como protección la necesidad de imponer una aduana sanitaria para a toda persona que sale por vuelo comercial desde Santiago a Isla de Pascua", agregó.

Mañalich sumó que "necesitamos imponer una aduana sanitaria local en el aeropuerto y en donde pueda atracar un barco".

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds salió al paso del anuncio y dijo que esta medida no había sido consultado con las autoridades locales y que podría incidir en que suba el número de contagios de coronavirus en el territorio insular.

"Es simple preguntarme: mi teléfono lo tienen los ministros. La doctora Daza (subsecretaria de Salud) tiene mi teléfono. Por qué no me llama y me dice 'alcalde, vamos a hacer este anuncio. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Cuánto tiempo más necesitan? Dígame usted que vive allá'. Nada. La gente al escuchar eso van a llegar con plátanos, con pescados, con atún para celebrar y todo eso entorno a la familia que aún está en cuarentena. Si quieren que siga esta locura me voy a mi casa y no sigo más", alegó furioso el jefe municipal.