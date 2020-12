Médico internista pide "contener expectativas": Impacto de la vacuna no será antes de junio

El doctor Juan Carlos Said, médico internista Hospital Sótero del Río, alertó este martes que hay que "contener las expectativas" por el avance de las vacunas contra el Covid-19, ya que pese a que son noticias importantes, su impacto en el país no se espera antes de junio.

"Las vacunas son buenas noticias, pero creo que hay que contener las expectativas respecto a esto, creo que de aquí a que la vacuna efectivamente tenga un impacto en la circulación del virus, probablemente no va a ser antes de junio", puntualizó el experto en diálogo con el Diario de Cooperativa.

"Todos los meses de enero, febrero y marzo, donde probablemente experimentemos una segunda ola (de contagios), los vamos a vivir sin vacuna", adelantó Said, quien además recordó que las primeras dosis serán administradas al personal de riesgo.

En tanto, sobre los grupos a los que serán vacunados durante el primer trimestre del 2021, el doctor comentó que "en un contexto de escasez de vacunas debería precisarse el personal de salud y los adultos mayores, estoy de acuerdo con lo que estableció el Gobierno".

Además, aseguró que se debe priorizar a los sectores más pobres del país y que se han visto más afectados por el aumento en el número de casos desde el inicio de la pandemia.

"También hay que ir focalizando en las regiones más pobres y que han sido más golpeadas por la pandemia. Pero efectivamente, no es lo mismo como ha golpeado la pandemia en Vitacura y Las Condes, que como ha golpeado en La Araucanía o las comunas más pobres de Santiago, como Puente Alto", señaló Said.

Fiestas de fin de año

El experto aseguró que las fiestas de fin de año (Navidad y Año Nuevo) se deben celebrar solo con el núcleo familiar y evitar salir a distintas casas de cercanos.

"Tenemos que hacer el duelo de que esto no pueden no ser unas fiestas de fin de año como cualquier otra, tenemos que celebrar con nuestra familia nuclear y lo ideal es que no nos pasemos en distintos grupos familiares", afirmó.

"Si no nos cuidamos este fin de año, en las próximas fiestas serán para recordar a alguien que se fue y eso creo que sería muy triste", alertó el funcionario de la salud.

Finalmente, puntualizó que "Chile no debería ser la excepción" a las medidas preventivas de fiestas de fin de año que se han registrado en diferentes países para evitar nuevos contagios de Covid-19.