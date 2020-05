Minsal implementa terapia alternativa para evitar que pacientes lleguen a necesitar ventilación mecánica

El Ministerio de Salud presentó este lunes la técnica de oxigenoterapia de alto flujo para pacientes críticos por Covid-19, con la que busca evitar que lleguen a necesitar ventilación mecánica, en momentos que la red asistencial presenta un estrés de ocupación de camas UCI y de disponibilidad de los aparatos.

En la ex Posta Central, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, afirmó que con esta alternativa "estamos evitando que los pacientes lleguen a la ventilación mecánica, que es un proceso muy invasivo, y estamos viendo muy buenos resultados".

Subsec @arturozunigaj:



"Podemos ver que con equipo de oxigenación de alto flujo evitamos que los pacientes lleguen a la ventilación mecánica, con buenos resultados".



"Estos equipos han sido repartidos en varios hospitales de la RM y están disponibles para quien lo necesite". pic.twitter.com/ZrYCQGzaPH — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 26, 2020

Por ello, "a petición de los intensivistas", detalló que el Minsal ya ha comprado 240 equipos para esa terapia, que se enfocará principalmente en la Región Metropolitana, que mantiene la mayor cantidad de contagios y pacientes críticos: los aparatos ya han sido repartidos en la ex Posta Central, en el Hospital Félix Bulnes, el San Juan de Dios, el Barros Lucos y El Carmen de Maipú.

Asimismo, Zúñiga apuntó que el Ejecutivo le pidió a la Confederación para la Producción y el Comercio que compre otros 400, para reforzar su uso en la región.

Carolina Aguirre, doctora residente de la UCI de la ex Posta Central, explicó que el aparato "aporta un flujo de hasta 60 litros (de oxígeno) por minuto, que genera una presión positiva en el paciente y va a disminuir el esfuerzo respiratorio".

Aquello va a permitir que "muchos de nuestros pacientes, que están en unidades intermedias y de urgencia, no se intuben, no caigan en ventilación mecánica y no se trasladen a la UCI".

Subsec @arturozunigaj visita @huap_posta para presentar uso de la técnica de oxigenación de alto flujo para pacientes #COVID_19 https://t.co/8WzUY20zXh — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 26, 2020

Todo esto mientras hoy llegaron otros 60 ventiladores mecánicos y comenzó la reconversión de todas las camas para cuidados intensivos en la ex Posta Central, que se va a convertir en el "corazón de la batalla" contra la Covid-19 en Santiago.