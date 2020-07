Oposición y oficialismo piden plan de ayuda para la clase media

La oposición y el oficialismo piden medidas para ir en ayuda de la clase media por parte del Estado, la cual no alcanza a recibir ninguno de los beneficios que se han implementado por parte del Gobierno en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Entre las iniciativas, se busca postergar los créditos hipotecarios y universitarios, ayuda para el pago de arriendos y el controversial retiro de fondos de las pensiones desde las AFP.

Este martes, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, adelantó en Cooperativa que el Gobierno "pronto" anunciará medidas de apoyo para las familias de clase media.

Desde la UDI, la diputada María José Hoffmann recalcó que "es importante poder darle garantías (a la clase media), que nadie pierda su casa, que nadie tenga que retirarse de la universidad, de la educación superior o del instituto y que reciban luego una transferencia directa tipo IFE clase media".

Y agregó que desde el partido emplazan al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para que "alguna vez escuche a sus parlamentarios, a su coalición, se adelante y evite así que algunos oportunistas presenten proyectos inconstitucionales", apuntando a quienes apelan al retiro de fondos de las AFP.

Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, pidió "ponerse los zapatos de la clase media de esfuerzo" que "hasta ahora lo único que han recibido son no por respuesta, no al retiro de parte de sus cotizaciones de los ahorros de la AFP, no al postnatal de emergencia, no a reprogramar por ley y sin interés los créditos hipotecarios".

"Por eso es que es muy importante hoy día tengamos un plan integral para la clase media e invitamos al Gobierno a que nos sentemos a conversar y que le demos una respuesta contundente y eficiente a tantas familias chilenas", apuntó.