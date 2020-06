Pacientes Covid-19 en residencia de Valparaíso denunciaron deficiencias sanitarias

Pacientes que se albergan en el Hotel Ibis de Valparaíso, lugar que es ocupado como residencia sanitaria para personas con coronavirus, denunciaron deficiencias en los servicios de limpieza del recinto.

"Acá tengo la cama desarmada porque se supone que me deben traer las sábanas, pero el personal de aseo que vino no me trajo nada. El suelo también está sucio, en el mesón me dejaron eso para que yo termine de limpiar, algo que como paciente no me corresponde hacer. Pregunté -porque se demoraron un montón en aparecer de nuevo- y me dijeron que si acaso ya me habían hecho el aseo en el baño, yo le dije que sí, y me dijeron que eso es todo", relató una de las denunciantes.

Desde el Gobierno, el seremi (s) de Salud regional de Valparaíso, Jaime Jamett, explicó que han recibido las denuncias tanto sanitarias como alimentarias y que por ese motivo van a fiscalizar y realizar una solicitud de mayor rigurosidad en las exigencias.

"La situación del Hotel Ibis ha sido particularmente preocupante para nosotros, hemos tenido también denuncias que recogemos a través de nuestros equipos regionales y en coordinación con la Red de Salud del servicio de Valparaíso y San Antonio, eso en relación con esos problemas (sanitarios) y con otros como la alimentación" dijo Jamett.

"Por esto hemos solicitado en este proceso de transferencia exigir una mayor responsabilidad al concesionario de ese servicio, a si que hemos pedido al servicio de Salud de Valparaíso y San Antonio reforzar los equipos, reforzar los servicios, y por supuesto, acelerar el procesos de transferencia de los contratos para que podamos manejarlo directamente desde la Seremi", agregó.

En la Región de Valparaíso hay 11 residencias sanitarias y 300 personas que se organizan en turnos diarios, y se espera que el traspaso de las residencias sanitarias se extienda por una semana.