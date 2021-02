Rechazo transversal en Arica y Parinacota a inicio de clases presenciales

La Agrupación de Padres y Apoderados de Arica y Parinacota rechazó el inicio del año escolar en las salas anunciado por el Ministerio de Educación, por considerar que no se cumplen las condiciones sanitarias mínimas para resguardar la integridad del estudiantado y sus familias.

Marcia Ibacache, coordinadora de la institución que agrupa a cerca de 11 mil apoderados, rechazó de forma categorica la propuesta gubernamental y que los padres no hayan sido parte de las mesas de trabajo.

"Nuestros hijos no van a entrar a clases en tiempos de pandemia, acá tiene que haber una población con el virus controlado. El ministro dice que no hay contagios en los niños y nosotros sabemos que no es así y que también se pueden morir", indicó a Cooperativa Regiones.

Durante el punto de prensa la agrupación también informó que la encuesta que llevaron a cabo entre los apoderados de la región alcanza un 76 por ciento de rechazo la opción del retorno a clases presenciales, indicador que harán llegar a las autoridades regionales según comprometieron.

El Colegio de Profesores también rechazó la medida de retorno para marzo. En palabras de Carlos Ojeda, concejal de Arica y miembro del directorio nacional del gremio, se estarían privilegiando otros intereses por sobre la salud.

"El Gobierno ha insistido en el regreso a clases en lugar de colocar los recursos para que las familias vulnerables puedan conectarse. Consideramos que detrás de esto está el echar a andar el comercio y el trabajo porque solo les preocupa el factor económico y no el riesgo de una pandemia que va en aumento y tendrá su peak en marzo", fustigó.

Arica se encuentra en Paso 1, Cuarentena, desde el 4 de febrero tras un aumento sostenido en los casos de Covid-19 ocurrido a fines del año pasado. La comuna mantiene más de 500 casos activos según la última actualización del Ministerio de Salud.