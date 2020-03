Representante de la OMS reitera que "una cuarentena general no es recomendable en este minuto"

Fernando Leanes, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reiteró este domingo -como había señalado anteriormente- que una cuarentena total en el país "no es recomendable" en el actual momento de la epidemia de coronavirus.

Leanes concurrió hoy a La Moneda para participar en la primera reunión de la Mesa Social Covid, instancia que reúne al Gobierno con alcaldes, Colegio Médico, rectores y expertos en salud pública; y que, a decir del ministro Gonzalo Blumel, contribuirá a tener "una sola voz, una sola mirada y una sola estrategia" frente a la crisis.

"Lo que yo dije es que una cuarentena general, sin objetivos precisos de identificación, separación de personas con Covid y de sus contactos, no era recomendable en este minuto a nivel nacional", dijo tras la cita Leanes, que también representa en Chile a la Organización Panamericana de la Salud.

"Quiero señalar que nadie de esta Mesa ha planteado eso (ser partidario de la cuarentena total). Lamentablemente, ha habido una suerte de clamor popular por lo que ha ocurrido y por las medidas que han tomado otros países... No es que estén mal en otros países, (sus medidas) son adecuadas; pero cada país está tomando las mejores medidas en este momento, y las mejores medidas para Chile en este momento no las va a definir la OPS ni la OMS, sino que las va a definir el Gobierno, con el apoyo de todos los actores que están aquí", dijo el experto.

Leanes subrayó que "lo que se está planteando aquí está alineado con lo que plantean la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de abocarse a la identificación de las personas con Covid y de las personas que han tenido contactos con éstas para aislarlas efectivamente, y por otro lado, prepararse (...) para permitir que la sociedad pueda continuar funcionando en aspectos esenciales".

"Quiero recalcar que salud son también los determinantes de la salud: es el empleo, el transporte, la educación. Entonces, es importantísimo (...) que estén la sociedad y los dirigentes alineados, con una visión común", enfatizó.

En esa línea, dijo que celebra "el diálogo, la madurez de todos los actores (de la Mesa), el acuerdo sobre los lineamientos fundamentales de conducir un proceso que va a ser difícil, pero donde hay una anticipación muy importante por parte del país, por parte del Gobierno, del Ministerio de Salud".

"Hay previsiones que se habían hecho en su momento, cuando no parecía que íbamos a tener este escenario, que son suficientemente conservadoras, pero evidentemente, de lo que se diseña y prepara a la situación concreta, hay diferencias y retos gigantes", reflexionó.

El experto incluso ha utilizado las redes sociales para explicar -a algunas personas que le han consultado- su posición de desacuerdo con la cuarentena general, y ha replicado mensajes de personas como el ex subsecretario de Salud Pública Jaime Burrows.

"Medidas de limitación de movimientos indiscriminadas y por largos períodos de tiempo no son aconsejadas por la OPS/OMS. El consenso hoy es 'cuarentenas' más inteligentes y con objetivos concretos", ha expresado.

Me referí a q medidas de limitación de movimientos indiscriminadas y por largos períodos de tiempo no son aconsejadas por la OPS/OMS. El consenso hoy es "cuarentenas" más inteligentes y c objetivos concretos. Creo q habrá buenos acuerdos. Siempre con rango de duda. Abz!