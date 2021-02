Roban 40 dosis de vacuna Sinovac desde un Cesfam de Curicó

El Ministerio Público investiga el robo de una caja con 40 dosis de la vacuna contra el Covid-19 Sinovac desde el Cesfam Miguel Ángel Arenas López de Curicó, en la Región del Maule, un episodio que ocurre menos de 24 horas después de la desaparición de dos unidades de la inyección del mismo laboratorio en Calbuco, en la Región de Los Lagos.

La desaparición de las fórmulas fue denunciada por las autoridades de salud de la zona con el fin de determinar el paradero de las dosis lo antes posible.

La Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo de las indagatorias por instrucción de la Fiscalía, informó que el hecho fue tipificado como un caso de "hurto agravado" y llamó a la población a no comprar vacunas robadas.

"Para conocimiento de la comunidad, las vacunas, como bien es sabido, tienen tres requisitos: son voluntarias, son distribuidas por la autoridad y no tienen costo, así que si ustedes logran saber o ver que alguien va a generar otra instancia, obviamente no es (legal ni seguro para la salud). Además, (las dosis) han perdido su cadena de frío y, por lo mismo, no deberían estar activas y se desconoce si pueden causar algún daño", señaló el jefe provincial en Curicó de la PDI, subprefecto Gino Gutiérrez.

"La PDI se ha constituido con la Brigada de Robos, que está efectuando las diligencias pertinentes con peritos del Laboratorio de Criminalística", indicó el detective.

ANTECEDENTES DEL CASO

Según la información preliminar, la desaparición de las 40 dosis quedó al descubierto cerca de las 21:00 horas de este lunes por funcionarios del Cesfam, al cierre de la jornada de vacunación masiva.

"En el recuento de la tarde, en uno de los refrigeradores de una bodega de este Cesfam, al hacer la cuadratura se ve que falta una caja que corresponde a 40 unidades. Se activó el protocolo correspondiente, haciendo la denuncia a la PDI", informó esta noche el director municipal de Salud, Nelson Gutiérrez.

Gutiérrez detalló, además, que se trata de una cifra importante de dosis perdidas que daña "el trabajo de un equipo", pero que van a estar "trabajando con el afán de poder ir cumpliendo con nuestros usuarios".

En la bodega del recinto y en el exterior del Cesfam existen cámaras de vigilancia y las imágenes de las grabaciones ya están en poder de los efectivos policiales.

SEREMI DE SALUD: "EN NINGÚN CASO AFECTA A LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE VACUNACIÓN"

Desde la Seremi de Salud del Maule informaron que "se instruirá un sumario administrativo y se podrán los antecedentes a disposición de la Fiscalía".

Asimismo, la autoridad sanitaria aclaró que "en ningún caso este hecho afecta a la continuidad del proceso de vacunación, el cual seguirá su avance normal en el Maule con el pronograma establecido por el Ministerio de Salud".