Seremi de Salud abrió sumario tras acto de campaña DC en café de Concepción pese a cuarentena

Tras el reinicio de la campaña para las elecciones municipales, regionales y constituyentes de los próximos 15 y 16 de mayo, un grupo de militantes y candidatos de la Democracia Cristiana protagonizó este jueves una polémica actividad dentro de un café del centro de Concepción, pese a la cuarentena que rige en la capital del Biobío por la pandemia de Covid-19, que tiene a la red hospitalaria al borde del colapso.

Cuando los democratacristianos, incluyendo el presidente nacional del partido, Fuad Chahín, se preparaban para entregar declaraciones a la prensa al interior del Café Baqué, el encuentro fue interrumpido por personal de la Seremi de Salud que arribó a fiscalizar.

Cabe recordar que en Fase 1 está prohibida la atención de público en restaurantes y cafés.

El punto de prensa terminó realizándose al aire libre, mientras las autoridades sanitarias abrieron un sumario contra el local "por no dejar hacer la acción fiscalizadora" y además prohibieron su funcionamiento, dijo el seremi Héctor Muñoz.

"El café no facilitó la fiscalización, no dejaron entrar a los fiscalizadores, por lo tanto tuvimos que llamar a apoyo policial. Cuando entramos ya no había personas y lo que nos comentan nuestros fiscalizadores es que antes de que llegara la policía muchas personas abandonaron el lugar" a través de "una puerta lateral", indicó la autoridad.

El seremi penquista, además, prometió ejercer acciones, vía carta certificada, contra los involucrados.

"Si llegan antecedentes de las personas que estuvieron, les vamos a hacer sumario con carta certificada. Estamos recopilando antecedentes de las personas que estaban al interior, que eran más de 20 personas", advirtió.

"FALTA DE CRITERIO" ANTE UN "ACTO REPUBLICANO": LA EXPLICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

Oscar Vega, abogado del café Baqué y candidato DC a constituyente por el Distrito 20, le bajó el perfil al incidente y cuestionó "el poco criterio" de la Seremi.

"No era efectivo que (el recinto) estuviera funcionando en su giro de café, sino que había sido amablemente prestado en un acto republicano para los efectos del inicio de campaña", afirmó el aspirante a convencional.

"Como se vio gente, llegaron a fiscalizar qué pasaba y, con una falta de criterio, se pusieron a levantar un acta que debiera dar origen a un sumario sanitario por estimar que el café estaba funcionando en su actividad de café. En realidad no era su actividad de café, sino que un punto de prensa político de inicio de campaña de tres candidatos a diversos cargos públicos y todos estaban con su autorizaciones legales", planteó.

INTENDENTE: "NADIE ESTÁ SOBRE LA LEY"

Desde el Gobierno, el intendente del Biobío, Patricio Kuhn, evidenció su molestia por este hecho y subrayó que "todas las personas tienen que cumplir con la normativa, especialmente las autoridades. Nadie está sobre la ley".

"Yo diría que a veces parece más fácil criticar, pero lo importante es que todas las personas entiendan que deben cumplir la normativa. Esa es una norma general y significa: todos", enfatizó.