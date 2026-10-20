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Cepal: Chile lidera uso de la IA en Latinoamérica, pero está lejos de Europa

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Cepal
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Este martes se realizó el lanzamiento, en Santiago, de la cuarta edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia).

El estudio mostró que Chile lidera en la implementación y uso de esta tecnología en la región, pero se queda atrás frente a países europeos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Cepal, Marco Llinás, afirmó que nuestro país "sigue siendo un referente en esta cuarta edición (del índice), que incluyó (también) otros países por fuera de la región, como España, Portugal, Alemania y Estonia, pero ahí se evidencia una brecha grande".

"En otras palabras, la región va a tener que meter el pie en el acelerador en estos temas de IA, que representan grandes oportunidades para que nuestra región aborde sus principales desafíos de desarrollo", puntualizó.

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