Cómo saber si Facebook compartió tus datos

87 millones de datos de usuarios de Facebook fueron filtrados a la consultora británica Cambridge Analytica en un escándalo que terminó con Mark Zuckerberg respondiendo ante el Senado de EE.UU. y con muchos de preguntándose si nuestros datos habrán sido filtrados.

Ahora, Facebook lanzó una herramienta para saber si los datos fueron o no fueron compartidos a través de la applicación "This Is Your Digital Life" y solo hay que ingresar en su perfil con su clave al enlace ¿Cómo puedo saber si mi información se compartió con Cambridge Analytica?

Facebook y en particular su fundador, Mark Zuckerberg, asumió la culpa por filtración de datos de Facebook a la compañía Cambridge Analytica, que utilizó los datos de millones de usuarios de la red social para la campaña electoral del actual presidente estadounidense, Donald Trump.