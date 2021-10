¿Nuevo "apagón"? Reportan segunda caída de Instagram, Facebook y WhatsApp en la semana

Una segunda falla masiva afectó esta semana a Facebook y sus redes sociales Instagram, WhatsApp y Messenger, tras el "apagón" del pasado lunes.

La cantidad de reclamos de usuarios de las plataformas aumentó al mismo tiempo, a las 15:34 horas de este viernes, en el sitio DownDetector, donde se monitorea el estado en línea de diversos sitios webs y apps en todo el mundo.

Esta vez los problemas afectaron a algunos usuarios más que a otros: mientras unos no podían usar las apps con normalidad, otros tenían el servicio con intermitencias.

Pasadas las 18 horas, Instagram informó -mediante Twitter- que los problemas fueron arreglados: "Gracias por soportarnos (y por todos los memes de esta semana)", escribieron.

things have been fixed, and everything should be back to normal now. thank you for bearing with us (and for all the memes this week 🙃)