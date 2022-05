Snoop Dogg surge como potencial nuevo dueño de Twitter ante pausa de la compra de Elon Musk

Tras la noticia de que el acuerdo de Elon Musk para comprar Twitter está "suspendido temporalmente", el rapero Snoop Dogg bromeó de que era hora de adquirir la red social.

"Puede que tenga que comprar Twitter ahora", tuiteó este viernes luego de que los planes de compra de Musk estaban "suspendido temporalmente", a la espera de detalles sobre spam y cuentas falsas en la plataforma.

El hombre de "Beautiful" incluso dio señales de lo que sería su gestión y quién estaría en su nueva "junta directiva", incluido el comediante Tommy Chong y un especialista en mercados financieros de CNBC.

Además, el rapero profundizó en algunos cambios importantes que haría en la plataforma, como "internet gratis en aviones" como primera línea de negocio y que "todos tengan una marca de verificación azul, incluso los bots con 10 letras en su nombre".

May have 2 buy Twitter now.

First line of business. Free internet on airplanes!!! 29 dollars for 1 hour is bullshit. ✈️✈️