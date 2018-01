Piñera pidió "severa sanción" para el economista jefe del Banco Mundial

El presidente electo Sebastián Piñera pidió severas sanciones para el economista jefe del Banco Mundial Paul Romer, el mismo que denunció irregularidades e intencionalidad política para perjudicar a Chile en el índice "Doing Business".

Romer salió este martes a matizar sus dichos y se retractó de su denuncia inicial publicada el sábado por The Wall Street Journal en la que aseguró que hubo alteración de los números de Chile en el mencionado ranking de competitividad por "aparentes motivaciones políticas".

"En conversación con un reportero, hice comentarios acerca del informe 'Doing Business' que daban la impresión de que sospechaba de una manipulación política", sobre lo que aclaró que "no fue lo que quise decir o pensé que dije".

"No he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe 'Doing Business' o algún otro informe del Banco Mundial", sostuvo.

Ante esto, Piñera criticó la irresponsabilidad de Romer al acusar intencionalidad política.

"La orresponsabilidad del economista Paul Romer, acusando graves irregularidades e intenciónes políticas en cambios en la metodología del índice "Doing Business" del Banco Mundiall, y luego desdiciéndose, causaron grave daño a Chile, son inaceptables y ameritan una severa sanción del BM", expresó el mandatario electo por medio de su cuenta de Twitter.

Antes, el propio Banco Mundial le quitó el piso a la denuncia de Romer y aseguró que su opinión "no es compartida por la gerencia del Banco Mundial", aunque de todos modos anunció que una "entidad independiente" va a evaluar "de manera objetiva si la metodología del 'Doing Business' se aplicó adecuadamente en el cálculo del ranking de Chile".

Críticas del embajador

El embajador chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, se reunió durante este martes con Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial.

Tras el encuentro, Valdés aseveró que "ha llegado el momento para que el Banco cambiara su práctica de introducir cambios metodológicos sin consulta con los gobiernos. Que un país pueda subir 21 puntos en un año y bajar 21 puntos al año siguiente, o que se cambie la metodología de un número de países, como lo expuso el mismo vicepresidente, y de pronto, cuando estaba primero Perú y segundo Chile, tercero Colombia y cuarto México, al año siguiente sea primero México, segundo Colombia, tercero Chile y cuarto Perú".

"Muestra que este tipo de informes requiere una seriedad en materia metodológica que hoy día no está teniendo", agregó.