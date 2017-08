Las razones de la subida del precio del cobre

El vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, explicó en Cooperativa las principales razones que incidieron en que el precio del cobre superara, luego de tres años, la barrera "psicológica" de los tres dólares por libra, llegando a los 3,05, hecho que calificó como una "buena noticia para las arcas fiscales".

Una de las causas del alza del valor del metal rojo está dada porque "China ha estado bastante fuerte en su economía durante todo el presente año y el crecimiento de su PIB ha sido mayor a lo esperado: esperábamos un 6,5 ó 6,6, pero ha sido un 6,9 en los dos trimestres del año. Pero más que el crecimiento total de China se ve el crecimiento del sector manufacturero, que es el que más demanda cobre, porque incluye también la industria automotriz", indicóó.

"El segundo elemento importante es la baja del dólar frente a la canasta de monedas que más se transa en el mercado internacional, frente al yen, al yuan, al euro, al rublo, las monedas más importantes", apuntó el ejecutivo.

En cuanto a las razones "más de largo plazo", Hernández argumentó que "el mercado tiene una expectativa muy fundamental, que la demanda por cobre en razón del aumento importantísimo de la producción de vehículos eléctricos por sobre la de vehículos convencionales", y "los vehículos eléctricos consumen tres veces más cobre que los convencionales".

Tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte

Hernández dijo que la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, "también incide", pero hay elementos que "inciden hacia arriba y hacia abajo".

"¿En qué sentido hacia arriba? Normalmente cuando hay conflictos bélicos se entiende que hay una demanda por cobre mayor para el uso de armamento, pero también hacia abajo, porque genera problemas de incertidumbre en el desarrollo normal de la industria", aseguró, añadiendo que el fenómeno "no es fácil de interpretar en cuanto a los efectos positivos o negativos".

La baja del dólar, ante monedas como el euro, influyó directamente en el buen precio del metal rojo, dijo Hernández. (Foto:ATON)

¿Seguirá subiendo?

En cuanto a los próximos precios del metal rojo, el vicepresidente de Cochilco sostuvo que proyectan "un precio que va a estar en los niveles en que ha estado en el último tiempo".

"No vemos en absoluto una baja como la que tuvimos hasta octubre del año pasado, en que estuvo en 2,10 dólares, y que luego comenzó a subir de forma significativa". No obstante, "estimamos que esa tendencia, a largo plazo, no es una tendencia que siga subiendo", comentó.

Está "la tendencia a que se mantengan los niveles del cobre que tenemos hoy día (...) Podemos entender que 260, 270 ó 280 centavos son precios de mediano y largo plazo que la oferta y la demanda del mercado sostiene bastante bien".

Lo anterior "es una muy buena noticia para las arcas fiscales en los próximos años", y "vemos que la economía chilena presenta signos positivos respecto al impacto que el precio del cobre va a producir", agregó.

Conflicto Codelco-Contraloría, "problema mayor"

Respecto al conflicto que enfrenta, incluso por la vía judicial, a Codelco y la Contraloría, el representante de Cochilo afirmó que es "un problema mayor", del cual, sin embargo, no le "compete opinar".

"Nosotros somos un organismo fiscalizador de Codelco y ENAP y tenemos una línea. Entendemos que debemos respetar las orientaciones que demandan los dictámenes del señor contralor", dijo Sergio Hernández.

En la Comisión existe "la esperanza de que el conflicto termine y no continúe su judicialización, que nos parece muy compleja en cuanto a los resultados inciertos a largo plazo", pues "las consecuencias del conflicto mismo no son buenas".

Landerretche adelanta un "claro déficit" de oferta de cobre

Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, adelantó en entrevista con La Tercera que la situación actual indica que "a partir del próximo año habrá un claro déficit de oferta de cobre en el mercado, que se va ir acrecentando".

Lo anterior debido a que "ha habido pocos descubrimientos de grandes yacimientos de cobre en el mundo en el último tiempo y en años recientes las compañías mineras han tendido a paralizar sus proyectos de inversión, principalmente por las dificultades financieras en que se encontraron al final del súper ciclo del cobre -niveles muy elevados de deuda y algunos activos mineros de dudosa calidad-".

Por ello, "hay una serie de tendencias por el lado de la demanda de cobre que han tendido a sumar aún más al pronóstico optimista", como -por ejemplo- "la aceleración en la expansión de la economía eléctrica" y "la capacidad que ha mostrado la economía china de manejar su transición hacia un mercado financiero más abierto y menos regulado, sin las crisis que el mundo esperaba hace unos años atrás".

Ante esto, sobre la posibilidad de que se inicie un nuevo súperciclo del cobre, Landerretche explicó que "la naturaleza de los mercados del cobre es cíclica" y "los súper ciclos tienen un elemento 'fundamental' pero también uno especulativo, por ende son imposibles de predecir".

"Lo único que se puede decir con seguridad es que las tendencias de mercado para el cobre dan buenos prospectos y que es probable que podamos vender en forma favorable nuestro producto durante los próximos años", apuntó.