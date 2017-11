Quintana sigue "ofendida" con ministro Campos: "Es indigno del cargo"

Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del caso Quemados, pidió la salida del ministro de Justicia, Jaime Campos, luego de que no se disculpara por dudar sobre el compromiso de la Presidenta Bachelet respecto del cierre de Punta Peuco y tratarla como "una señora".

En conversación con Cooperativa, Quintana aseveró que "hasta hoy día no he recibido disculpas públicas, por lo que me siento muy ofendida e indignada, porque yo no solamente soy Carmen Gloria Quintana, la joven que luchó por la democracia y que fue quemada viva por la dictadura sino que también he sido una defensora de los derechos humanos".

"Creo que yo represento mucho más que yo como persona. Entonces, pienso que siendo un ministro de Justicia y Derechos Humanos, no está a la altura, no tiene los conocimientos, es indigno del cargo, y es más, hay antecedentes de que un hermano de él tiene proceso por violaciones a los derechos humanos, un hermano que era general de la FACh y que murió siendo procesado", dijo.

Quintana añadió que le "cae mucho en duda su currículum para ser un ministro que represente al mundo de la justicia y los derechos humanos, y por lo tanto creo que no le cabe otra cosa que renunciar a su cargo".

Además, aseguró recordó que "en el año 2015, cuando se destaparon los pactos de silencio que habían al interior del Ejército, yo viajé a Chile y me encontré con la Presidenta Bachelet, tuvimos una reunión de una hora y ella me expresó que se estaban tomando todas las medidas para cerrar Punta Peuco y que estaba viendo si era posible en septiembre de ese año".

"No es que la prensa esté proyectando o señalando algo, es un hecho de la realidad. Estoy muy descontenta con tanto tiempo que ha pasado, yo creo que esto tiene que hacerse antes de que termine el gobierno de Michelle Bachelet porque ella es una mujer comprometida con los derechos humanos, tomando en cuenta su historia y trayectoria", recalcó Quintana.

Críticas a la UDI

Además, Quintana también se refirió a las palabras de la candidata a diputada de la UDI, Loreto Letelier, quien sostuvo que Quintana y Rodrigo Rojas se habían quemado "solos" al intentar huir.

"Me enteré, pero estoy tan cansada de estos dobles discursos en nuestro país respecto de los derechos humanos, que esta gente de la UDI siga desconociendo lo que sucedió en Chile, cuando es más que evidente que en mi caso fui quemada viva por militares", comentó.

"Me parece una falta de respeto y que no hay un aprendizaje de la derecha de lo que significan los derechos humanos. Es por eso que los chilenos cuando voten, por favor vayan todos a votar y voten de manera informada, porque no se puede seguir tolerando que en nuestro país ocurran cosas así", puntualizó.