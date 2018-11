Carmen Hertz rechazó "destempladas" reacciones UDI tras asilo francés a Palma Salamanca

La diputada comunista Carmen Hertz rechazó este domingo las reacciones "destempladas" en la UDI luego de que, el viernes, se conociera que la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridras (Ofpra) le concedió asilo político a Ricardo Palma Salamanca y toda su familia.

Desde el gremialismo apuntaron a la "izquierda internacional" y su "potente lobby" como parte de las razones que lograron que el ex frentista -condenado como autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y que se fugó en helicóptero de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, al que tildan de "terrorista prófugo"-, fuera acogido por refugiado político por el Estado de Francia.

Asimismo, personeros de la UDI llegarán este lunes a la reunión que sostendrá en la sede de Cancillería el ministro Roberto Ampuero con el embajador de Francia en Chile, Roland Dubertrand, para entregar una carta de protesta contra el asilo otorgado por la Opfra.

"Todas estas cartas con terminologías destempladas que usa la UDI no corresponden en absoluto, puesto que es la decisión de un organismo soberano, que entendió que existía la concurrencia de requisitos para otorgarle asilo político a Palma Salamanca", fustigó Hertz.

Asimismo, la abogada de derechos humanos apuntó al Gobierno, desde donde anunciaron que pedirán a Francia revocar esta protección: "Es un (Ejecutivo) abanderado con el sector político que representa".

Comité de apoyo: La UDI tiene la misma actitud que con Pinochet

En la misma línea, Rodrigo Hidalgo, integrante del comité de apoyo al asilo político de Palma Salamanca, señaló que la UDI demuestra "una actitud que es básicamente la misma que tuvo con Pinochet; es decir, de desconocer la legislación internacional respecto de derechos humanos en que la humanidad estaba juzgando al propio Pinochet".

"Ahora intenta, con la misma mano de impunidad, descalificar lo que fue la entrega de asilo político y de refugio del Estado francés bajo la legislación internacional y los tratados existentes y la Convención de Ginebra, que la citó el ministro del Interior, (Andrés Chadwick) quien más que ministro parece un vocero de la UDI", complementó.

Para la UDI, Palma Salamanca, fugado en 1996 de la Cárcel de Alta Seguridad, es un "terrorista prófugo". (Foto: Archivo)

Chahin: "No es un perseguido político"

En términos totalmente opuestos se expresó el presidente de la DC, Fuad Chahin, quien recordó que "Palma Salamanca está condenado por el crimen de Jaime Guzmán", y aseguró que "no es un perseguido político por el Estado de Chile, por lo que no corresponde el asilo político".

Chahin apuntó también al juicio de extradición mediante el cual el Gobierno chileno pretende que Palma Salamanca retorne al país para responder por su responsabilidad en el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

"Corresponde que se dé lugar a la extradición", afirmó el ex diputado, quien subraya que "los alegatos de fondo respecto de la eventual prescriptibilidad de la pena tienen que darse en los tribunales chilenos".

"No nos parece utilizar una figura que no es aplicable a este caso para evitar una extradición", y deben ser "los tribunales chilenos, que lo condenaron, los que tomen una decisión respecto a si la pena está prescrita o no", sostuvo.

Vocero suplente de la #CorteSuprema se refiere a caso Palma Salamanca https://t.co/P000mCnWG1 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 4 de noviembre de 2018

Vocero de la Suprema aclara que habló a título personal

En tanto, el vocero subrogante de la Corte Suprema, Guillermo Silva, aclaró que su cuestionada declaración donde dijo que aceptaba la "autonomía" del organismo francés fue a título personal, y que no representa al pleno del máximo tribunal, cuya postura oficial al respecto se debería conocer este lunes.

"Las publicaciones efectuadas en la prensa corresponden a mi opinión sobre el mismo", dijo, y puntualizó que "cuando expresé que la aceptaba, fue porque nada puede hacer la Corte Suprema, como tribunal, para revertirla, aunque no nos guste".

En cualquier caso, "es una situación de la que se debe preocupar y actuar el Estado de Chile, a través de sus autoridades políticas", sentenció.