Beijing construirá 20 fábricas con tecnología 5G para 2027

La ciudad de Beijing presentó un plan para impulsar la integración de 5G e internet industrial, con la meta de construir al menos 20 fábricas inteligentes con redes 5G para 2027. La iniciativa fue anunciada por la Oficina Municipal de Economía y Tecnología Informática junto a la Administración de Comunicaciones de Beijing.

Además, la estrategia contempla instalar no menos de 50 redes privadas 5G industriales y fomentar un número equivalente de proveedores de soluciones tecnológicas específicas para distintos sectores productivos.

Prioridad en manufactura y sectores estratégicos

El plan apunta a reforzar la cobertura de red 5G y 5G-Advanced (5G-A) en zonas fabriles y áreas con alta concentración de empresas.

Las industrias de electrónica, automóviles, equipos de alta gama y biofarmacéuticos serán las primeras en liderar la construcción de fábricas 5G.

Innovación y transición hacia 6G

Beijing también prevé validar aplicaciones de 5G en manufactura avanzada, vehículos conectados y salud digital.

De manera paralela, la capital china impulsará la investigación y despliegue preliminar de 6G en entornos industriales, buscando mantener liderazgo en innovación tecnológica.