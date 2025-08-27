China impulsa innovación biofarmacéutica en Jiangsu
La iniciativa busca fortalecer la investigación, producción y distribución de medicamentos innovadores, con metas claras hacia 2030.
El Consejo de Estado de China aprobó un plan para acelerar la apertura y la innovación de la industria biofarmacéutica en la zona de libre comercio (ZLC) piloto de Jiangsu, informó este miércoles el Ministerio de Comercio.
La medida apunta a mejorar la investigación y desarrollo, agilizar la aprobación de nuevos productos, optimizar la cadena de producción y distribución, y perfeccionar las políticas de adquisición y uso de medicamentos.
El plan establece que, para el año 2030, la industria biofarmacéutica de Jiangsu experimente un fuerte crecimiento en escala, consolide ecosistemas de innovación y modernice su cadena industrial.
Además, se proyecta el desarrollo de grupos industriales especializados en biología macromolecular, terapia celular y genética, y dispositivos médicos innovadores.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia nacional para modernizar las zonas de libre comercio en China, espacios creados para promover apertura económica e innovación.
A comienzos de este año, Pekín emitió una directriz para fortalecer estas zonas, con énfasis en el comercio de servicios, el desarrollo digital y la atracción de inversiones de alto valor agregado.
En el caso de Jiangsu, una de las provincias más industrializadas y tecnológicamente dinámicas del país, la apuesta biofarmacéutica busca posicionarla como polo clave en la economía de innovación en salud.
El fortalecimiento de la biotecnología y la medicina en China abre nuevas oportunidades de cooperación científica y comercial para países como Chile, donde la demanda por terapias avanzadas y dispositivos médicos innovadores está en aumento.
El plan también podría impulsar acuerdos de transferencia tecnológica y de inversión en el sector farmacéutico, un ámbito que China busca proyectar globalmente.