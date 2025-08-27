China impulsa innovación biofarmacéutica en Jiangsu

El Consejo de Estado de China aprobó un plan para acelerar la apertura y la innovación de la industria biofarmacéutica en la zona de libre comercio (ZLC) piloto de Jiangsu, informó este miércoles el Ministerio de Comercio.

La medida apunta a mejorar la investigación y desarrollo, agilizar la aprobación de nuevos productos, optimizar la cadena de producción y distribución, y perfeccionar las políticas de adquisición y uso de medicamentos.

Objetivos hacia 2030

El plan establece que, para el año 2030, la industria biofarmacéutica de Jiangsu experimente un fuerte crecimiento en escala, consolide ecosistemas de innovación y modernice su cadena industrial.

Además, se proyecta el desarrollo de grupos industriales especializados en biología macromolecular, terapia celular y genética, y dispositivos médicos innovadores.

Zonas de Libre Comercio en China

Esta iniciativa forma parte de la estrategia nacional para modernizar las zonas de libre comercio en China, espacios creados para promover apertura económica e innovación.

A comienzos de este año, Pekín emitió una directriz para fortalecer estas zonas, con énfasis en el comercio de servicios, el desarrollo digital y la atracción de inversiones de alto valor agregado.

En el caso de Jiangsu, una de las provincias más industrializadas y tecnológicamente dinámicas del país, la apuesta biofarmacéutica busca posicionarla como polo clave en la economía de innovación en salud.

Implicancias para América Latina y Chile

El fortalecimiento de la biotecnología y la medicina en China abre nuevas oportunidades de cooperación científica y comercial para países como Chile, donde la demanda por terapias avanzadas y dispositivos médicos innovadores está en aumento.

El plan también podría impulsar acuerdos de transferencia tecnológica y de inversión en el sector farmacéutico, un ámbito que China busca proyectar globalmente.