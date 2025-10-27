China supera las 4,7 millones de antenas 5G y consolida su liderazgo

A septiembre de 2025, China alcanzó un total de 4,71 millones de estaciones base 5G, según datos del Ministerio de Industria y Tecnología Informática. El incremento de 455 mil nuevas antenas en los primeros nueve meses del año refleja el avance del país en la construcción de la red 5G más grande del mundo.

La expansión forma parte de la estrategia del gobierno chino por fortalecer su infraestructura cibernética y acelerar la digitalización en sectores como la industria, la educación, la medicina y el transporte.

Crecimiento sostenido del sector de telecomunicaciones

El sector de telecomunicaciones de China mantiene un crecimiento constante, impulsado por la adopción masiva de servicios 5G.

Según cifras oficiales, las tres principales operadoras del país, junto a China Broadnet, registraron a fines de septiembre cerca de 1.200 millones de usuarios de telefonía móvil con acceso a 5G.

Esto significa que más de dos tercios de la población china ya utiliza esta tecnología, lo que refuerza la posición del país como líder global en redes móviles de alta velocidad.

Cinco años de liderazgo tecnológico

Desde su despliegue comercial en 2019, China ha invertido miles de millones de yuanes en el desarrollo del ecosistema 5G, incluyendo la fabricación de equipos, la capacitación técnica y la innovación en inteligencia artificial e internet industrial.

El resultado: una infraestructura que no solo abarca grandes urbes como Pekín, Shanghái o Shenzhen, sino también zonas rurales, donde el 5G impulsa proyectos de agricultura inteligente y monitoreo ambiental.