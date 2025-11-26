La etnia mongol en China: tradición nómada y modernidad en equilibrio

Por Fabián Pizarro Arcos

La etnia mongol constituye una comunidad profundamente ligada a las estepas del norte y a una herencia cultural que atraviesa siglos de historia. Con una población que supera los 10 millones de personas, los mongoles se concentran principalmente en la Región Autónoma de Mongolia Interior, aunque su presencia se extiende también por Liaoning, Jilin, Xinjiang y Qinghai. Su identidad se ha conformado a partir de un estilo de vida nómada, una fuerte conexión con la naturaleza y una memoria histórica que aún marca el pulso de sus tradiciones.

El paisaje típico asociado a la cultura mongol -praderas inmensas, cielos abiertos y rebaños de caballos- sigue siendo un símbolo potente de su legado. Durante generaciones, la ganadería ha sido el eje de su economía y de su organización social.

La yurta, vivienda circular desmontable hecha de madera y fieltro, refleja no solo su movilidad histórica, sino también un modo de vida estrechamente adaptado al clima extremo de las estepas. Aunque hoy muchas familias residen en ciudades y pueblos permanentes, la yurta continúa siendo un emblema cultural visible en festividades y turismo.

La lengua mongola, escrita con la tradicional caligrafía vertical, constituye otro bastión de identidad. En Mongolia Interior, el mongol convive como lengua oficial junto al mandarín, un esfuerzo institucional para preservar una tradición literaria que incluye epopeyas, cantos largos y relatos transmitidos por generaciones. Entre estas narraciones destaca la figura de Genghis Khan, figura histórica que, más allá de la leyenda militar, encarna valores de unidad, fortaleza y herencia cultural para muchos mongoles en China.

El budismo tibetano es la principal práctica religiosa, aunque subsisten rituales chamánicos que honran a la tierra y a los espíritus ancestrales.

Festivales como el Naadam -con competencias de lucha mongola, tiro con arco y carreras de caballos- expresan una identidad comunitaria que combina tradición, destreza física y celebración.

Sin embargo, la vida en Mongolia Interior no está aislada de los cambios del siglo XXI. La urbanización, el desarrollo energético y los desafíos medioambientales han transformado paisajes y modos de vida. Aun así, comunidades y autoridades locales impulsan programas de preservación cultural, educación bilingüe y protección de la vida pastoral.

La etnia mongol en China se encuentra así en un punto de equilibrio: modernizarse sin renunciar a un legado que sigue definiendo su presente y su lugar en la diversidad cultural del país.

Mongoles (蒙古族, Ménggǔzú)