"Ne Zha 2", el fenómeno chino de la animación, llega a Chile

La película más taquillera de la historia en China aterriza en Chile. "Ne Zha 2", secuela del exitoso filme de 2019, se suma a la cartelera chilena desde el 2 de octubre en la carterla de Cinemark.

La cinta ha arrasado en Asia y el mundo gracias a su espectacular animación y una historia que mezcla acción, fantasía y emoción, inspirada en la leyenda de Ne Zha, un héroe de la mitología china.

Ahora, el público chileno podrá disfrutar de esta producción en pantalla grande, tal como se ha visto en las principales salas alrededor del mundo.

Con un estilo vibrante y secuencias visualmente impresionantes, "Ne Zha 2" promete ser una propuesta distinta en la cartelera, ideal tanto para los seguidores de la animación como para quienes buscan algo fuera de lo habitual.

Para quienes quieran ponerse al día antes del estreno, la primera parte, "Ne Zha" (2019), está disponible en Netflix, ideal para conocer el origen del personaje y prepararse para esta nueva aventura.