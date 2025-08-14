Participa en el taller "Conociendo a China desde Chile"
El investigador José Miguel Vidal abordará las claves históricas, culturales y geopolíticas del gigante asiático y su impacto en Chile y América Latina.
El Núcleo Milenio ICLAC invita a participar en el taller online "Conociendo a China desde Chile", una instancia gratuita y abierta a todo público para comprender las claves del gigante asiático y su creciente impacto en Chile y América Latina.
En esta sesión, el investigador José Miguel Vidal, académico del Programa Académico Interdisciplinar en Estudios de la Religión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abordará las dimensiones históricas, culturales y geopolíticas que definen la relación entre China y nuestra región.
El taller, al que te puedes inscribir en este enlace, es ideal para quienes tengan interés en temas como:
📅 Fecha: Jueves 28 de agosto de 2025, 18:30 hrs (hora de Chile)
💻 Modalidad: Online vía Zoom (enlace enviado a inscritos)
📌 Actividad gratuita con cupos limitados.
📜 Certificado de participación para quienes asistan y participen.
