Zhongshan, la calle centenaria de Xiamen que revive con arte y tecnología

Durante las celebraciones de la Fiesta Nacional y el Festival del Medio Otoño, la calle Zhongshan de Xiamen volvió a llenarse de vida. Residentes y turistas disfrutaron de espectáculos, gastronomía local y la tradicional actividad del Mid-Autumn Bo Bing.

La histórica arteria, fundada en 1925, se ha transformado en un modelo de renovación urbana y consumo cultural en el sur de China.

Ubicada frente a la isla turística de Gulangyu, Zhongshan es una de las calles más antiguas de la ciudad y hoy funciona como su centro comercial y turístico más próspero.

Cultura y comercio: la nueva escena de consumo

La estrategia de Xiamen busca revitalizar este barrio con una fórmula que combina "edificios antiguos + tecnología nueva" y "tiendas tradicionales + economía moderna".

De día, los visitantes recorren más de 1.200 metros de galerías coloniales; de noche, las fachadas cobran vida con proyecciones 3D, música en vivo y espectáculos callejeros que fusionan historia y modernidad.

Valent, un residente canadiense con ocho años en la ciudad, resume su atractivo: "Zhongshan es divertida, tiene buena comida, tiendas variadas y gente amable. Para quien visita Xiamen, es parada obligada".

Desde 2025, el gobierno local promueve un plan de mejora cultural y de consumo en la zona. El objetivo es integrar actividades de comer, alojarse, viajar, comprar y entretenerse en una sola experiencia.

Jiang Shuai, director del comité de Zhonghua Street, explicó que la meta es convertir las calles en espacios "legibles, caminables y memorables".

Este proyecto se enmarca en el Plan Especial de Estímulo al Consumo lanzado por Xiamen, que incentiva economías creativas y de experiencia para fortalecer la demanda interna.

Una calle "amigable para visitantes extranjeros"

Zhongshan también aspira a ser la primera "zona amigable para visitantes extranjeros" de la provincia de Fujian.

Gracias a las políticas de tránsito sin visa de 144 y 240 horas, la ciudad busca atraer turistas de más de 50 países, ofreciendo servicios bilingües, pagos internacionales y devolución inmediata de impuestos.

La subdirectora Sun Yunping explicó que el nuevo modelo se basa en cuatro pilares:

Atención bilingüe en tiendas y restaurantes.

Pagos globales mediante Alipay NFC y tarjetas internacionales.

Devolución de impuestos rápida y sencilla.

Experiencias auténticas que reflejan el espíritu de Xiamen.

Con casi un siglo de historia, la calle Zhongshan de Xiamen simboliza la fusión entre el patrimonio cultural y la modernización urbana.

Su transformación no solo mejora la experiencia de consumo local, sino que también proyecta una imagen de China abierta, tecnológica y culturalmente diversa, atractiva para el visitante latinoamericano curioso por conocer su nueva vida urbana.