China abre su mercado a la cereza española

La Administración General de Aduanas de China (AGA) autorizó oficialmente la importación de cerezas españolas, un paso clave que culmina tras varios años de negociaciones entre ambos países.

Con esta medida, productores españoles podrán comenzar de inmediato a exportar a uno de los mercados más atractivos y competitivos del mundo.

Luego de la firma de un protocolo entre ambas autoridades realizado en abril pasado, inspectores chinos realizaron auditorías presenciales y virtuales en campos y almacenes de cereza en España para verificar el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias.

El acuerdo establece que el procesado, empaquetado, almacenamiento y transporte deberán realizarse bajo supervisión del Ministerio de Agricultura español, asegurando que solo se exporten cerezas procedentes de huertos registrados. La vigencia del protocolo será de tres años.

La apertura del mercado chino a la cereza se suma a otros productos vegetales españoles que ya cuentan con autorización, como cítricos, melocotón, ciruela, uva de mesa, caqui y almendra. También se permite la venta de avena forrajera, alfalfa deshidratada y pasta de aceituna para alimentación animal.

Actualmente, España y China negocian nuevos protocolos para la exportación de higo seco y pistacho, que se encuentran en distintas fases de revisión técnica