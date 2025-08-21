China impulsa programa piloto de deuda verde para atraer inversión global

China dio un nuevo paso en su estrategia de desarrollo sostenible al lanzar un programa piloto de financiación de deuda externa verde, diseñado para canalizar capital internacional hacia proyectos ecológicos y de baja emisión de carbono.

La iniciativa se implementará en 16 regiones y ciudades, entre ellas Beijing, Shanghai, Hebei y Qingdao, y permitirá a empresas no financieras acceder a fondos transfronterizos para proyectos de transición energética y conservación ambiental.

Según la Administración Estatal de Divisas, en las zonas piloto se aplicarán políticas especiales que amplían el límite de financiamiento externo para las compañías que inviertan en transición verde. Además, se facilitarán los servicios de deuda externa con enfoque sostenible.

El organismo subrayó que el programa busca combinar apertura económica con seguridad financiera, reforzando así la estabilidad del sistema mientras se apoya el desarrollo de alta calidad de la economía real.

Con este anuncio, China reafirma su papel como uno de los países que más promueve la financiación climática y la cooperación internacional para enfrentar la crisis ambiental.