Chile y China impulsan cooperación académica en nuevo "Diálogo Global" de la Usach

La Universidad de Santiago de Chile (USACH) y el Grupo de Medios de China (CMG) realizarán el Diálogo Global "Compartiendo un Futuro Próspero con el Mundo", un encuentro académico-cultural que se llevará a cabo el martes 28 de octubre, a las 15:00 horas, en el Auditorio de Ingeniería Industrial, ubicado en Ecuador 3769, Santiago.

El evento contará con la participación del embajador de la República Popular China en Chile, Niu Qingbao, junto a académicos, especialistas y autoridades universitarias nacionales e internacionales, en una jornada orientada a fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países.

Un espacio de reflexión sobre el próximo Plan Quinquenal

Durante la actividad se abordarán los principales lineamientos del próximo Plan Quinquenal de China, la hoja de ruta económica y social que marcará las prioridades del país asiático entre 2026 y 2030.

El diálogo busca promover una comprensión más profunda del modelo de planificación china y su impacto global, así como analizar oportunidades de colaboración con América Latina, especialmente en áreas de innovación, educación y desarrollo sostenible.

El decano de la Facultad de Administración y Economía de la Usach, Dr. Raúl Berríos Espinoza, destacó que este tipo de encuentros fortalecen el compromiso de la universidad con la vinculación internacional y la cooperación académica con China, uno de los principales socios estratégicos de Chile.

Cooperación Chile-China: un vínculo en expansión

El Diálogo Global Usach-CMG se enmarca en una serie de iniciativas que buscan potenciar los lazos culturales, científicos y educativos entre Chile y China, en el contexto de los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En los últimos años, universidades chilenas y chinas han intensificado sus programas de intercambio académico, investigación conjunta y formación de estudiantes en áreas como economía, ingeniería, comunicación y estudios internacionales.

La actividad es gratuita y abierta al público, con inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/NQggzwVJFdFbofw86.

El encuentro está orientado a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales interesados en las relaciones internacionales, la economía global y el papel de China en el desarrollo sostenible.